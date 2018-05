Chipkarten-Unternehmen baut Produktionsstätte in Kalch

06.05.2018, 17:15 Uhr

"Wir haben eine Technologie entwickelt, die die Beschriftung einer Karte löscht und binnen weniger Sekunden durch einen Neudruck ersetzt", erläutert Firmeninhaber Ewald Ulrich. Verwendet werden die Plastikkarten beispielsweise von Universitäten oder von öffentlichen Verkehrsbetreibern für die Monats- und Jahreskartennutzung.

Zehn Arbeitsplätze

In Kalch wird Ulrich zehn Arbeitsplätze schaffen. Schon seit dem Vorjahr ist ANA-U in Neuhaus am Klausenbach angesiedelt, wo es ein Außenlager für seinen derzeitigen steirischen Firmensitz gibt. Dort sind gegenwärtig vier Personen beschäftigt.Neben der Kartentechnologie entwickelt das Unternehmen von Ewald Ulrich auch Lichtlösungen für den Ladenbau, für den Handel, für Museen und Galerien.ANA-U wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz auf Schloss Freiberg in Ludersdorf. Außenbüros gibt es in China und Japan.