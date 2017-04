Starthilfe für Betriebsgründerinnen im Bezirk Jennersdorf

26.04.2017, 20:03 Uhr

"Gründerinnen werden auch nach der Startphase begleitet. Eine Ansprechperson unterstützt sie bei der persönlichen oder beruflichen Entwicklung, ergänzend zum Angebot, das vom Gründerservice und den Regionalstellen der Wirtschaftskammer angeboten wird", erklärt Sonja Wagner, die Bezirksvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft".

Organisiert werden die monatlichen Stammtische von Helga Galosch, die das Projekt "Non plus weiblich" im Jahr 2016 im Bezirk Güssing begonnen hat. 27 Teilnehmerinnen waren dabei, die Gründungsrate lag bei 30 Prozent.Die Gesprächsrunden finden in Grieselstein, Rudersdorf und Neuhaus am Klausenbach statt. Die Termine:Montag, 8. Mai, Gasthaus Breinwirt, GrieselsteinMontag, 22. Mai, Gasthaus Antonyus, RudersdorfMittwoch, 24. Mai, Gasthaus Sampl, Neuhaus am KlassenbuchInformationen: 0664/2243612 (Helga Galosch)