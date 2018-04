Tourismusverband Jennersdorf: Neuer Obmann im Interview

25.04.2018, 12:34 Uhr

Herbert Krbeczek, seit Jänner 2018 im Amt, über seine Pläne.

KRBECZEK: Wir sind in der Schlussphase der Arbeiten an einem neuen Regionsfolder. Er richtet sich an die Gäste, die bei uns auf Urlaub sind. Darin sind rund 200 Ziele im Bezirk Jennersdorf und Umgebung kurz beschrieben: Gastronomiebetriebe, Sehenswürdigkeiten, Kulturstätten und Ausflugsziele. Der Folder wird in den Quartierbetrieben aufliegen. Für heuer ist eine erste Auflage von 5.000 Stück geplant.

Zur Person

In den letzten Jahren ganz massiv. Vor einigen Jahren betrug das Verhältnis zwischen Telefon- und Online-Buchungen etwa 70 zu 30 Prozent, jetzt ist es schätzungsweise bei 40 zu 60.Unterschiedlich. Die Therme Loipersdorf etwa setzt fast nur noch auf Online, kleinere Betriebe mit älterem Publikum tun das nicht in diesem Ausmaß. Als Verband raten wir aber allen Unternehmen, ihren Online-Auftritt möglichst bald auch auf die Smartphone-Verwendung hin zu optimieren.Wir haben unsere Homepage komplett überarbeitet. Die Domain thermenhotels-jennersdorf.at lassen wir auslaufen, wir werden unter einem neuen Namen auf dem Markt auftreten. Die Homepage soll ein umfassendes Informationsmedium für den Gast sein und viele Buchungsanreize bieten.Eine Ideallösung ist noch nicht gefunden. Daher laufen auch erste Gespräche, die Regionalverbände Oberwart, Güssing und Jennersdorf - allerdings ohne Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach - zusammenzufassen.Ein gewisser Sättigungsgrad ist unbestritten da. Aber mit Qualität und einem entsprechenden Angebot kann man immer reüssieren.Mein Informationsstand ist, dass es zwar immer wieder Interessenten gibt, aber keine konkreten Käufer-Verhandlungen.Die Region steht für ruhigen Wohlfühl-Tourismus, Rad, Wein und gutes Essen. Diese Eigenschaften müssen wir dem potenziellen Gast aber noch bekannter machen.Eine sehr große. Rad- und E-Bike-Verwendung nehmen zu. Es gibt aber noch nicht genügend Verleihstationen. Vor allem kleineren Betrieben sind die Investitions- und Betriebskosten zu hoch. Ich würde mir dafür eine Förderung wünschen, zumindest für Betriebe mit bis zu zehn Betten.Da gibt es einiges. Die Radsternfahrt zur Therme am 29. April, die letzte Etappe der Burgenland-Wandertour am 30. Mai, das Winzerfest am 22. Juni in Jennersdorf, den Tag "Loipersdorf is(s)t regional" am 10. Juli und das ORF-Sommerfest am 31. August in Jennersdorf.Herbert Krbeczek hat im Jänner 2018 die Nachfolge von Tourismusverbands-Obmann Siegmund Mihellyes angetreten. Er führt das Hotel "Oasis" in Henndorf mit 28 Betten und fünf Mitarbeitern.