Welche Apotheke im 8. Bezirk oder in der Nähe ist heute rund um die Uhr und am Wochenende für Sie da? Hier finden Sie eine Übersicht für die aktuelle Woche.

WIEN/JOSEFSTADT. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Apotheken gibt es in jedem Bezirk zumindest eine, die in Bereitschaft rund um die Uhr und am Wochenende geöffnet ist. Die Bereitschaftsdienste laufen dabei jeweils bis 8 Uhr am darauffolgenden Tag. Allerdings fallen außerhalb der regulären Öffnungszeiten Gebühren an: 3,80 Euro in der Zeit zwischen 20 und 8 Uhr sowie 1,30 Euro an Sonn- und Feiertagen.

Diese Apotheken sind im 8. Bezirk von 24. bis 31. März für Sie da:

Mittwoch, 24. März

Kaiser Josef Apotheke (8., Alser Straße 51, Tel.: 01/405 63 77)

Apotheke am Schuhmeierplatz (16., Schuhmeierplatz 14, Tel.: 01/486 33 74)

Donnerstag, 25. März

Kreuz-Apotheke (7., Mariahilfer Straße 72, Tel.: 01/523 33 10)

Bahnhof-Apotheke (9., Julius-Tandler-Platz 10, Tel.: 01/317 52 11-0)

Freitag, 26. März

Maria-Treu-Apotheke (8., Josefstädter Straße 68, Tel.: 01/405 26 80)

Sandleiten-Apotheke (16., Nietzscheplatz 4, Tel.: 01/486 21 43)

Samstag, 27. März

Apotheke Zum weißen Hirschen (7., Westbahnstraße 32, Tel.: 01/523 76 68)

Stern-Apotheke (16., Ottakringer Straße 39, Tel.: 01/406 75 71)

Sonntag, 28. März

Welt-Apotheke (8., Lerchenfelder Straße 122, Tel.: 01/405 21 18)

Antonius-Apotheke (16., Stillfriedplatz 4, Tel.: 01/493 13 49)

Montag, 29. März

Walfisch-Apotheke (7., Lerchenfelder Straße 41, Tel.: 01/523 81 79)

Tiger-Apotheke (9., Alser Straße 12, Tel.: 01/405 71 23)

Dienstag, 30. März

Vindobona-Apotheke (9., Bauernfeldplatz 4, Tel.: 01/317 51 91)

Rathaus-Apotheke (1., Stadiongasse 10, Tel.: 01/405 66 78)

Mittwoch, 31. März