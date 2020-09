Ab Herbst sind verschränkte Ganztagsschulen gratis. Schüler im 8. Bezirk haben davon leider nichts.

JOSEFSTADT. Der Plan der Stadt Wien, die verschränkten Ganztagsschulen ab Herbst gratis zu machen, stößt in der Josefstadt auf Protest. Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP) betont, dass gerade jetzt, wo viele Familien vor wirtschaftlichen Herausforderungen stehen, eine derartige Ungleichbehandlung von Schultypen vollkommen unverständlich sei.

Es ist unerklärlich, warum Familien, deren Kinder in der Josefstadt die Offene Volksschule Zeltgasse – oder im Falle der Volksschule Pfeilgasse und Volksschule Lange Gasse – einen Hort besuchen, anders behandelt werden als Kinder, die in eine verschränkte Ganztagsschule gehen. Diese Ungleichbehandlung führt zu großem Unmut an unseren Schulen“, betont Mickel-Göttfert.

Ungleiche Behandlung

Im 8. Bezirk sind viele Familien auf die Nachmittagsbetreuung angewiesen; es gibt hier aber keine einzige verschränkte Ganztagsschule. Sophie Ronaghi-Bolldorf, Obfrau des Elternvereins der Offenen Volksschule Zeltgasse, kennt das Problem: „In unserer Schule spüren wir die große finanzielle Belastung der Eltern. Eine wie von der Stadt Wien geplante Neuregelung würde die Kluft zwischen den einzelnen Schultypen weiter verstärken“, hebt sie hervor.

Für die Tagesbetreuung in einem städtischen Hort müssen Eltern etwa 250 Euro pro Monat zahlen, für die Tagesbetreuung in einer Offenen Volksschule etwa 220 Euro. Von kostenfreien verschränkten Ganztagsschulen würden bis zu 4.000 Kinder in Wien profitieren, was circa fünf Prozent aller Schüler in Wien ausmacht.

In der Offenen Volksschule Zeltgasse regt sich Unmut über das Konzept der Gratis-Ganztagsschulen.

In der VS Zeltgasse wurde sogar schon überlegt, das System der verschränkten Ganztagsschule umzusetzen. Die Mehrheit der Eltern war auch dafür, letztendlich scheiterte es aber am Platz. „Und das ist in der Josefstadt grundsätzlich das Problem. Wir können an den bestehenden Schulen das System der verschränkten Ganztagsschule nicht umsetzen, weil es auch eine Frage des Platzes ist“, so Mickel-Göttfert. Sie fordert Bürgermeister Michael Ludwig und Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky dazu auf, die Schultypen gleich zu behandeln – wie zum Beispiel gleich hohe Kosten und Ermäßigungen für alle Schultypen festzulegen –, sind doch alle Kinder gleich viel wert.

Gesprächsbereitschaft

SPÖ-Bildungsstadtrat Czernohorszky verweist auf die Ermäßigungen, die es in allen Formen der Tagesbetreuung für Wiener Schüler – sei es im Hort oder in den Ganztagsschulen – weiterhin aufgrund der Einkommenssituation der Familien gibt. „Gerne schaffen wir auch im 8. Bezirk Ganztagsschulen. Die nächste Gelegenheit bietet sich bereits mit der Fertigstellung der Erweiterung in der Volksschule Pfeilgasse im Jahr 2022. Wir freuen uns auf diesbezügliche Gespräche mit der Bezirksvorsteherin“, so Czernohorszky.