Nachhaltiges Essen aus der Region, dass sich durch hohe Qualität auszeichnet - das hat sich das Wildling auf die Fahnen geschrieben.



WIEN/JOSEFSTADT. Man nehme einen Hobbykoch, einen etablierten Gastronom und einen leidenschaftlichen Küchenchef, stelle sie alle in eine Innenstadtlocation mit großzügigem Gastraum und fertig ist das „Wildling“. Ungefähr so muss das gedankliche Rezept von Manuel Künz und seinem Team ausgesehen haben, als sie während der Corona Pandemie an einem Konzept für ein neues Lokal grübelten.

„Ich komme ursprünglich aus der Sport- und Eventbranche. Kochen und Ernährung ist eigentlich nur mein Hobby“, erzählt der Quereinsteiger Künz. Gemeinsam mit Gastronom Stefan Stefanescu und Chefkoch Wernher Schörkmayr haben sie das Wildling gegründet.

Pub wird Restaurant

Die Location hat für die neuen Untermieter jedoch deutlich verändert werden müssen. „Früher war hier ein Bierpub drinnen, dass besonders unter den Studenten beliebt war“, erzählt Künz. Nun entsteht dort, wo früher exzessiv gefeiert wurde, ein Restaurant mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. "Unser Konzept basiert auf 3 Säulen: Restaurant, Shop und Event“, erklärt Künz.

Die Spezialität des Hauses: Eingelegte Kürbisse.

Foto: Wildling

hochgeladen von Niklas Varga

Neben dem Lokal, dass immer zwei Tagesgerichten sowie Tapas anbietet, gibt es auch einen eigenen Restaurant Shop. „Bei uns ist alles zu 100 Prozent selbst gemacht. Von den Getränken bis zum Essen“, so Künz. Im Shop kann man eingelegte Produkte wie Kürbisse kaufen. Und auch die dritte Säule ist nicht zu vernachlässigen: „Es wird auch die Möglichkeit geben unseren Keller für Events zu buchen“ freut sich Künz.

Nachhaltigkeit als oberstes Gebot

Um das Restaurant möglichst nachhaltig zu führen, soll ein besonders in der Gastronomie ambitioniertes Ziel angestrebt werden: Zero Waste. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass man in Wirklichkeit nur ganz wenige Dinge entsorgen muss“, zeigt sich Künz überzeugt.

Die eigelegten Produkte werden künftig im Shop erhältlich sein.

Foto: Wildling

hochgeladen von Niklas Varga

Eingekauft wird bei Bauern aus der Umgebung. Das sorgt jedoch auch dafür, dass man sich „eher im oberen Durchschnitt des Preissegments“ widerfindet. „Es gibt bei uns immer zwei Tagesgerichte zur Auswahl geben“, erklärt Künz und ergänzt: „Da wir aber nichts wegwerfen wollen, gibt es die Tagesmenüs immer bis sie aufgegessen sind.“

Name mit Bedeutung

Eine der schwierigsten Hürden haben die drei jedenfalls schon gemeistert: den Namen. „Das war eine sehr schwere Geburt“, erinnert sich Künz. „Aber dann ist uns Wildling eingefallen und damit konnten wir eine Menge assoziieren.“ Denn in der Laudongasse 8 werden künftig Wildkräuter verarbeitet, Wildfermentation betrieben und natürlich sind die drei auch „jung und wild“.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Erfolgsgeschichte der Brötchen aus der Josefstadt