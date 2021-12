Seit fast 20 Jahren führt Michel Maalouf das Ruffino in der Josefstädter Straße. Die Pandemie nutzte er, um seinem Lokal einen neuen Look zu verpassen.

WIEN/JOSEFSTADT. Was haben der Himmel, das Meer und die Decke im Ruffino gemeinsam? Sie alle eint ein satter Blauton. Doch das war nicht immer so: "Die Pandemie haben wir genutzt um das Ruffino komplett neu zu gestalten", erinnert sich der Chef Michel Maalouf. Im Jahr 2002 hat er die Lokalität in der Josefstädter Straße übernommen.

Ursprünglich stammt Maalouf aus dem Libanon, mittlerweile ist er jedoch ein Routinier in der österreichischen Gastro-Szene. "Ich bin seit 35 Jahren in der Gastronomie tätig. Vor dem Ruffino hatte ich viele andere Restaurants. Aber nun bin ich froh, dass ich nur mehr dieses Lokal besitze und hier auch viel Zeit verbringen kann", freut sich Maalouf.

Mediterrane Wurzeln

Der Name ist schnell erklärt: "Ruffino ist eine Weinortschaft in der Toskana", klärt der Chef auf. Dementsprechend kommen Kunden hier auch in den Genuss des traditionellen italienischen Weins. "Wir haben eine ganze Palette an Weinen aus Ruffino." Seit über 40 Jahren befindet sich in der Josefstädter Straße 48 bereits eine Pizzeria. 2008 übernahm Maalouf die angrenzende Boutique und vergrößerte sein Lokal. Mit der Corona-Krise begann der gebürtige Libanese erneut sein Restaurant umzugestalten.

Auf ein eingespieltes Team kann sich Michel Maalouf mittlerweile verlassen.

Neben der dunkelblauen Decke, zieren weiße Luster das Restaurant. So bunt wie das Inventar ist auch die Speisekarte: "Wir bieten unseren Gästen immer klassisch italienische Gerichte", erklärt Maalouf und ergänzt: "Zusätzlich haben wir immer eine Empfehlungskarte mit saisonalen Gerichten mit österreichischem Einschlag." Neben Eierschwammerl kommen auch Kürbis und Spargel in der jeweiligen Saison auf die Teller. Zusätzlich gibt es täglich ein dreigängiges Mittagsmenü um 7.90 Euro.

Dass man italienische Küche hier lebt, lässt sich bereits am Motto des Ruffino erkennen: A tavola non si invecchia! "Das bedeutet soviel wie: "Eine gute Küche kann nicht schaden, da sie jung hält", übersetzt Maalouf. Seine Mitarbeiter sind teilweise genauso lang wie er dabei, erzählt er. Nur durch die Krise haben auch sie kurzfristig pausieren müssen.

Die Neugestaltung brachte dem Lokal einen moderneren Look.

Doch heute stehen sie wieder hinter der Ausschank und bedienen ihre Gäste. Und manchmal hebt man den Blick an die blaue Decke und plötzlich wird man vom Herzen der Josefstadt an die mediterrane Küste der Toskana versetzt.

Wichtige Informationen



Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11 bis 23.45 Uhr

Adresse: Josefstädter Straße 48

Kontakt: 01 4064540