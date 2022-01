Im Volkskundemuseum wurde das erste Queermuseum Wiens eröffnet. Die aktuelle Ausstellung von Alfred Rottensteiner "If there is something weird in your neighborhood" kann man ab 12. Jänner bis Ende Juni sehen.

WIEN/JOSEFSTADT. So etwas gab es noch nie: Das erste Queermuseum Wiens, das in Form eines Wandermuseums stattfindet, eröffnet in der Josefstadt, besser gesagt im Volkskundemuseum.

Geformt von Normen eines heteronormativen Gesellschaftssystems in denen die Architektur entsteht, spiegelt sie diese Strukturen wider und gibt damit auch eine vermeintliche Ordnung vor. But, ... "if there is something weird in your neighborhood."

Zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs gibt es ein Museum, das sich ausschließlich mit queerer Kunst, Kultur und Geschichte beschäftigt. Das außergewöhnliche Museum wurde durch die Initiative des Volkskundemuseums und durch die Förderung der Kulturkommission Josefstadt ermöglicht.

Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne), Bezirksvorsteher Stellvertreterin Lena Köhler (Grüne), der Vorsitzende der Kulturkommission Emir Dizdarevic (Grüne) und Künstler fanden sich zur Ausstellungseröffnung ein.

Derzeit ist das Queermuseum als Wanderausstellung geplant, welches innerhalb bestimmter Zeiträume seinen Standort wechselt. So wird es von 12. Jänner bis 30. Juni Teil des Volkskundemuseums in der Laudongasse sein.

Über 30 Happenings

Von Matineen und Künsterlinnengesprächen über Vermittlungsprogramme bis hin zu Ausstellungen zum queeren Islam, Black History Month und vielem mehr: Von Mitte Jänner bis Ende Juni finden im ersten Queermuseum Wiens zahlreiche Happenings und Veranstaltungen statt.

Das Queermuseum im Volkskundemuseum wurde am 11. Jänner feierlich eröffnet.

Der Vorsitzende der Kulturkommission Josefstadt, Emir Dizdarevic (Grüne) ist stolz, das erste Queeermuseum Wiens in der Josefstadt beheimaten zu können: "Ich besonders stolz, dass wir im Bezirk auf so vielen Ebenen Pionierearbeit leisten. Denn auch in einer Museumsstadt wie Wien mit über 300 Museen war die Realisierung eines solchen Museums bislang nicht möglich. Und dass, obwohl es solche Formate eigentlich bereits seit den 90ern in Städten wie Berlin oder New York gibt."

Durch die Initiative des Volkskundemuseums und der Kulturförderung des Bezirkes ist es jedoch gelungen. Dizdarevic führt fort: "Mein besonderer Dank gilt dem Direktor des Volkskundemuseums, Matthias Beitl, der durch seinen offenen Geist erstmals dem Queermuseum einen Raum zur Verfügung gestellt hat. Mit der heutigen Eröffnung haben wir einen großen Schritt in Richtung Gleichberechtigung gemacht!"

Aktuelle Ausstellung

Eröffnet wurde das Museum mit der Kunst von Alfred Rottensteiner, kuratiert von Daniela Hahn und Andrea Lehsiak. Unter dem Titel "If there is something weird in your neighborhood", wird einer ganz speziellen Frage nachgegangen: Was wäre, wenn queere Personen die uns alle umgebende Architektur entworfen und gebaut hätten? In welchen Strukturen und Ordnungsformen würden wir leben?

In Mitten der Ausstellung findet sich auch ein schamanisches Krafttier: das Krokodil.

Der Künstler bezieht sich auf die urbane Architektur, die uns umgibt und unseren Alltag prägt. Gebaut und entworfen wurde diese jedoch mit den Normen eines patriarchalen, heteronormativen Gesellschaftssystems. Die daraus entstehende Architektur spiegelt auch die Strukturen der Gesellschaft wider und gibt damit auch eine vermeintliche Ordnung vor.

In der aktuellen Ausstellung gilt es diese zu durchbrechen: In Rottensteiners multimedialen Ausstellung konterkariert er anerkannte Ästhetik und baut sich seine queere Lebensarchitektur, mäht den Kunstrasen und holt sich so die „Natur“ ins Haus. Hier wird bewusst mit dem klassischen Eigenheim der österreichischen Kernfamilie geliebäugelt.

Queere Gespräche mit dem Künstler

Zusätzlich gibt es am Samstag, dem 15. Jänner um 14.00 Uhr und am Dienstag, dem 25. Jänner um 16.00 Uhr, die Möglichkeit mit dem Künstler und/oder den Kuratorinnen über die Ausstellung und deren Inhalte zu sprechen und sich über die queere Geschichte der Österreichischen Architektur auszutauschen.

