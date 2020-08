Die "Senioren Residenz Josefstadt" ermöglichte dem 99-jährigen Karl Knell einen Ausflug ins Aviation Museum.

JOSEFSTADT. "Dass ich das in meinem 100. Lebensjahr erleben darf! Ich bin so beeindruckt und begeistert", strahlte der mit 99 Jahren älteste Bewohner der "Senioren Residenz Josefstadt", Karl Knell, als er den ersten Schritt in das Austrian Aviation Museum in Bad Vöslau setzte.

Zwar konnte sich der Pensionist nicht in die Lüfte begeben, doch seine Leidenschaft und seine Freude über den Besuch wurden dadurch nicht geschmälert.

Jeder hat einen Traum

Die Idee zu dem Ausflug entstand, als Knell der Direktorin der Seniorenresidenz, Brigitta Hartl-Wagner, selbst Fliegerin, von seiner Flugbegeisterung berichtete. Er erzählte auch, dass es früher sein Bubentraum gewesen war, Pilot zu werden. Das Leben hatte aber anderes mit ihm vor, und so leitete er als Maschinenbauingenieur viele Jahrzehnte die Versuchsabteilung der Steyr-Werke. Seine Begeisterung fürs Fliegen behielt Knell, der bereits als Bub mit dem Modellbauen begann, aber bei. Mit dieser Hintergrundinformation organisierte Hartl-Wagner den Ausflug ins Austrian Aviation Museum.

Im Museum bewegte sich der Resident begeistert und flink zwischen den Flugzeugen. Diese waren um gut 20 Jahre jünger als er, doch dies störte den Senior keineswegs. Er ließ sich besonders über die Propellermaschinen alles bis ins kleinste Detail erläutern. "Viel erklären mussten wir nicht, das Wissen und Interesse von Herrn Knell sind wirklich beeindruckend", so Benno Beran, Technikspezialist im Museum. Und: "Ich glaube, Karl Knell war der älteste, aber vor allem einer der interessiertesten Besucher unseres Museums, das seit 2008 in Bad Vöslau besteht."

Infos zur Residenz Josefstadt

Die "Senioren Residenz Josefstadt" (Krotenthallerg. 5) bietet 54 individuell gestaltbare Mietappartements, eine familiäre Pflegeabteilung mit 13 Betten, das exklusive Restaurant "Das Hamerling", einen Park, einen Concierge-Service, eine Bibliothek und einen Fitnessraum. Infos: www.residenz-josefstadt.at