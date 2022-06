Mit viel Liebe selbstgemacht: Das Café Zimmerservice hat so viel mehr zu bieten als nur kulinarischen Genuss.



WIEN/JOSEFSTADT. "Welches Gericht bei uns auf die Tageskarte kommt, entscheiden wir jeden Tag spontan aufs Neue. Je nachdem welches Obst und Gemüse uns der Lieferant an dem Tag bringt", so Edske Ringers. Ihr Mann Roman Kulas gründete das Café Zimmerservice in der Strozzigasse 25 im März 2020 und obwohl Ringers eigentlich nur vorübergehend aushelfen wollte, ist sie geblieben.

Je nach Lieferung entscheidet das Paar, was auf die Tageskarte kommt.

Neben den täglich wechselnden Tagestellern werden auch verschiedene Baguette- oder Sandwichspezialitäten mit unter anderem Lachs oder Roastbeef angeboten. Wer es lieber vegetarisch oder vegan will, kommt in den Genuss des "Pastrami Sandwiches" mit Cheddar, Fasslkraut und Spinat oder dem veganen "Antipasti Sandwich". "Wer wissen will, was wir am aktuellen Tag auf unseren Tagestellern anbieten, kann gerne bei uns im Lokal anrufen", so Kulas.

Ganztags-Frühstück im Angebot



Sowohl Frühaufsteher als auch Morgenmuffel sind im Café Zimmerservice in den besten Händen. Denn für Frühstücks-Liebhaber bietet das Café ein "All day breakfast" von 9 bis 22 Uhr an.

Eine der Sandwichspezialitäten ist unter anderem das Roastbeef Sandwich.

Verwöhnt wird mit Ei-Spezialitäten wie Rührei aus Bio-Eiern mit wahlweise Kürbiskernöl, Kürbiskernen oder Blattspinat mit Kirschtomaten oder eigens zusammengestellten Frühstücksplatten wie etwa dem "Einzelzimmer" bestehend aus Rührei, Brot, Baguette, Melonenrettich und verschiedenen Schinken- und Käsespezialitäten. Besonders ansprechend ist für die junge Kundschaft das "Studentenzimmer" bei welchem, über 18 jähriger Kundschaft, neben einem Butterbrot und einem Espresso auch eine Zigarette serviert wird.

Limo und Olivenöl selbst gemacht

"Wir kochen frisch und in Kleinstmengen. Jeden Tag backen wir den Kuchen frisch, die Limo und alle Gerichte, die wir servieren, sind hausgemacht - bis auf die Nougatcreme und das Ketchup", lacht Ringers. Selbst das Olivenöl, welches in alle Speisen mild mit eingearbeitet wird, stellt Roman Kulas selbst her: "Ich habe meinen eigenen Olivenhain in Kroatien und stelle dort wie mein Großvater mein eigenes fermentiertes Olivenöl her".

"Jeden Tag backen wir den Kuchen frisch, die Limo ist hausgemacht und alle Gerichte, die wir servieren – bis auf die Nougatcreme und das Ketchup", lacht Ringers.

Das ganze Geschäftslokal hat das Paar in Eigenregie umgebaut. "Alle Möbel haben wir eigenhändig zusammengestellt und ausgesucht. Die Tischplatten sind beispielsweise aus dem Sägewerk und für die Sessel ist meine Frau durch ganz Österreich gefahren um diese einzusammeln", so Roman Kulas.

Gegründet hat Roman Kulas das Lokal in der Strozzigasse 25 im März 2020.

In einer offenen Küche und ohne Fritteuse zaubert das Paar täglich frische Gerichte und verwöhnt nach Herzenslust immer von Dienstags bis Samstags von 9 bis 23 Uhr und Sonn- und Feiertags von 9 bis 15 Uhr.

