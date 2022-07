Wo gibt es das beste Eis im Achten? Das fragt sich die BezirksZeitung. Der zuständige Redakteur verrät gerne, wo es ihm besonders gut schmeckt – doch was denken die Leserinnen und Leser?

WIEN/JOSEFSTADT. Sommerzeit ist Eiszeit – um bei diesen heißen Temperaturen einen kühlen Kopf zu bewahren, genießt auch der Bezirksredakteur der Josefstadt gerne ein erfrischendes Eis.

Gerade in diesen Tagen legt sich ja oft eine Gluthitze über den dicht bebauten 8. Bezirk, der das Bedürfnis nach gekühlten Schleck-Spezialitäten in ungeahnte Höhen schießen lässt. Genau solche findet man in der Langen Gasse 78.

Das Leones in der Josefstadt ist ein heißer Tipp, um sich abzukühlen.

Kühle Erfrischung im Leones

Hier befindet sich das Leones, wo es "Gelato, Caffè und Dolci" gibt – also Eis, Kaffee und Süßes. Beim Eis hat man insgesamt 50 Sorten zur Auswahl, wobei das Sortiment ständig wechselt, je nach saisonaler Verfügbarkeit der Zutaten. Pro Tag gibt es zwölf Sorten im Lokal. Empfehlenswert ist dabei etwa das sehr schmackhafte Mandeleis, dass den Eis-Liebhaber wirklich auf die süße Wolke sieben katapultiert und sicher zu den Favoriten im Bezirk zählt.

Jetzt bist du gefragt!

Doch wer könnte besser beurteilen, welches Eis das beste im Achten ist, als dessen Bewohner selbst! Nun möchte die BezirksZeitung wissen, welchen Eissalon du am liebsten besuchst. Schreib uns deinen Tipp per Mail an josefstadt@regionalmedien.at und sag uns, welcher Eissalon im Achten aus deiner Sicht der Beste ist.

