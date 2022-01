Der Billa Österreich Report gibt Auskunft über das Wohlbefinden der Menschen. Wien fällt im Bundesländer-Ranking von Platz 8 auf Platz 9 - Die Josefstadt macht im Wien-Vergleich den dritten Platz.

WIEN/JOSEFSTADT. Die Studie wurde bereits zum dritten Mal vom Marktforschungsinstitut marketmind durchgeführt. Der Wohlfühl-Index in Wien liegt mit 57,9 von 100 möglichen Punkten in etwa auf jenem des Vorjahres (58,9 Punkte in 2020). Der Achte liegt hier mit 59,1 Punkten etwas höher als das Wien-Niveau.

Für die Studie wurden im Zeitraum von 2. bis 22. November 2021 insgesamt 3.013 Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren – 662 davon aus Wien – befragt. Der Billa Österreich Report ist die größte Studie, die zum Thema Wohlbefinden in Österreich bisher ausgeführt wurde. Im Bundesländer-Vergleich rutscht Wien im Vergleich zum Vorjahr einen Platz nach unten und bildet nun das Schlusslicht. Neues Wohlfühl-Bundesland Nummer 1 ist Salzburg (2020: Platz 3), dicht gefolgt von Kärnten (2020: Platz 4).

Wien ist Schlusslicht

Im Bundesländer-Vergleich rutscht Wien im Vergleich zum Vorjahr einen Platz nach unten und bildet nun nach dem Burgenland (2020: Platz 9) und Vorjahressieger Vorarlberg das Schlusslicht. Neues Wohlfühl-Bundesland Nummer 1 ist Salzburg (2020: Platz 3), dicht gefolgt von Kärnten (2020: Platz 4). Die Steiermark (2020: Platz 2) und Tirol (2020: Platz 5) teilen sich den dritten Rang, unmittelbar dahinter liegen Oberösterreich (2020: Platz 7) und Niederösterreich (2020: Platz 6).

Wunsch nach mehr Geld

Für das Jahr 2022 gehen rund vier von zehn Wiener (38 Prozent) davon aus, dass sich ihr persönliches Wohlbefinden positiv entwickeln wird. Wenn die Wiener einen einzigen Wunsch frei hätten, so wäre das für den Großteil mehr Geld (17 Prozent). 16 Prozent würden gerne ihre Wohnsituation ändern und 12 Prozent wünschen sich gesund zu sein. Den größten Wunsch der Österreicher, nämlich der Sieg über Corona und die Rückkehr zur gewohnten Normalität (16 Prozent), teilen in Wien nur 13 Prozent.

Das Wiener Bezirksranking im Detail:

Hietzing 59,5

Innere Stadt (59,3)

Josefstadt (59,1)

Währing (59)

Donaustadt (58,9)

Döbling (58,8)

Liesing (58,7)

Neubau (58,7)

Wieden (58,6)

Alsergrund (58,5)

Mariahilf (58,4)

Penzing (58,4)

Landstraße (58,1)

Hernals (58)

Floridsdorf (57,9)

Margareten (57,5)

Leopoldstadt (57,5)

Ottakring (57,4)

Simmering (57)

Meidling (57)

Rudolfsheim-Fünfhaus (56,9)

Brigittenau (56,8)

Favoriten (56,5)

