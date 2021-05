Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Konzertreihe "Affinità im Achten" lädt das Ensemble für Alte Musik am 14. Juni in das Volkskundemuseum.

WIEN/JOSEFSTADT. Das von Elisabeth Baumer gegründete Ensemble "Affinità" besteht aus internationalen Musikerinnen und Musikern, die weltweit in den führenden Barockorchestern und Ensembles der "Alte-Musik-Szene" vertreten sind. Bei diversen Festivals und Konzertreihen wie zum Beispiel dem Jeunesse musicale oder dem Brixener Kultursommer immer gern gesehen, hat auch seine eigene Konzertreihe, genannt "Affinità im Achten". Dies feiert nun sein zehnjähriges Jubiläum.

Daher lädt Baumer mit ihrem Ensemble am 14. Juni um 19.30 Uhr in den großen Saal des Volkskundemuseums. Gespielt wird auf bewährte Weise Alte Musik aus dem England des 17. Jahrhunderts.

Affinità lädt zur musikalischen Reise

"Stürmische und von drastischen Umbrüchen geprägte Zeiten schüttelten Englands Gesellschaft im 17. Jahrhundert kräftig durch", erklärt Baumer und ergänzt: "Künstler passten sich geschickt den aktuellen Entwicklungen an, um nicht vom Günstling zur 'persona non grata' zu werden. Viele Kompositionen dieser Zeit drücken diese großen Umwälzungen aus." Und genau diese sollen am 14. Juni im Volkskundemuseum gespielt werden. Eines der Highlights wird mit Sicherheit jedoch Nicolas Derosiers Suite "La Fuitte du Roy", eine Vertonung der Flucht von König Jakob II. ins französische Exil.

Zur Sache

Das Konzert "Affinità im Achten" findet am 14. Juni im Volkskundemuseum in der Laudongasse 15-19 in der Josefstadt statt. Tickets kosten 20 Euro und müssen vorab reserviert werden. Dies ist unter 0660/4593192, www.affinita.at oder tickets@affinita.at möglich.