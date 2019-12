Der renommierte Gedächtnistrainer und „Lernphilosoph“ Gregor Staub kommt am 27.02.2020 nach Wien an die Vienna Business School Schönborngasse. In einer ebenso motivierenden wie lehrreichen Abendveranstaltung gewährt Herr Staub als internationale Kapazität auf diesem Gebiet einen Einblick in sein „mega memory® - Gedächtnistraining“.

Seit vielen Jahren führt der bekannte Schweizer Gregor Staub mit großem Erfolg seine Trainings durch und hat in über 2.500 Vorträgen und Seminaren, zahllosen Fernsehauftritten und Radiointerviews ein Millionenpublikum begeistert. Am 27.02.2020 kommt Gregor Staub einen ganzen Tag lang an die VBS Schönborngasse – mehr als 300 Schülerinnen und Schüler werden ihn am Vormittag kennenlernen. Am Nachmittag wird er einen Workshop für Pädagoginnen und Pädagogen leiten. Die Abendveranstaltung im Festsaal der Schule ist für Jung und Alt öffentlich und die Teilnahme kostenlos. Lernen Sie mit viel Spaß Ihr Namens- und Zahlengedächtnis zu verbessern. Üben Sie geniales Kopfrechnen und lassen Sie sich von der vedischen Mathematik begeistern. Lernen Sie große Mengen an Lernstoff zu bewältigen und trainieren Sie das Langzeitgedächtnis. Genießen Sie einen inspirierenden Abend, lernen Sie mit großer Motivation und Freude und nehmen Sie viele Tipps für sich und Ihre Kinder mit nach Hause.

Anmeldung:

https://gregor-staub-magie-des-perfekten-lernens.eventbrite.at

oder via Telefon: 01 / 406 45 14 – eine Anmeldung ist unbedingt notwendig

Termin:

Do, 27.02.2020: 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)

Ort:

Festsaal, 1. Stock

Vienna Business School

Schönborngasse 3-5

1080 Wien

Infos:

Mag. Eveline Grubner, MA

e.grubner@vbs.ac.at

01 / 406 45 14