Mülltonnen, die den Weg versperren, sind vor allem für Rollstuhlfahrer, Radfahrer und Eltern mit Kinderwägen ein Problem.

JOSEFSTADT. In der Bezirksentwicklungskommission Josefstadt wurde nun fraktionsübergreifend einstimmig beschlossen, dass die Müllcontainer vor der Lange Gasse 30 auf die Parkspur gestellt werden sollen. Damit wird den Bewohnern die Nutzung des Gehsteigs erleichtert. "Diese Maßnahme ist wichtig für den Schulweg und allgemein, um den Nutzerinnen und Nutzern des Gehsteigs in diesem Kreuzungsbereich ausreichend Platz zu verschaffen. Besten Dank an Bezirksrätin Sylvie Walch und die Bezirksentwicklungskommission", so Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP).