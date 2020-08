Der Covid-19 bedingte Verkehrsrückgang auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen war im ersten Halbjahr 2020 sehr unterschiedlich, wie eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Asfinag-Daten zeigt.

ÖSTERREICH. Vor allem sei der Pkw-Verkehr auf allen Autobahnen um ein Vielfaches stärker zurück gegangen als der Lkw-Verkehr. Die Brennerautobahn verzeichnete im 1. Halbjahr den stärksten Verkehrsrückgang von Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Insgesamt waren auf der A13 um rund 40 Prozent weniger Kfz unterwegs. "Wer aber meint, vor allem der Lkw-Verkehr wäre gesunken, irrt. Der Autoverkehr hat sich halbiert, während der Lkw-Verkehr nur um rund ein Sechstel zurückgegangen ist", erläutert VCÖ-Experte Michael Schwendinger. "Zum Rückgang des Autoverkehrs haben vor allem zwei Entwicklungen beigetragen. Zum einen haben mehr Kurzarbeit und weiterhin verstärktes Home-Office den Pendlerverkehr reduziert. Zum anderen gab es weniger Reiseverkehr aus dem Ausland nach und durch Österreich", erklärt VCÖ-Experte Schwendinger.

Mittlerweile ist die Verkehrsbelastung in Österreich wieder spürbar gestiegen. "Auf Autobahnen ist die rechte Spur so wie vor der Krise wieder eine rollende Lagerhalle. Und auf einigen Abschnitten waren im heurigen Juni sogar mehr Schwerfahrzeuge unterwegs als im Juni des Vorjahres", macht VCÖ-Experte Schwendinger aufmerksam. So gab es auf der A1 zwischen Vorchdorf und Hallwang mehr Lkw-Verkehr als im Juni 2019, ebenso auf der A2 zwischen Wien und Wr. Neustadt und auf der A14 zwischen Dornbirn und Feldkirch.

Österreich verfehlt Klimaziele

Kritik kommt von dem VCÖ bezüglich des niedrigen Dieselpreises, denn damit "droht eine verstärkte Verlagerung von der Schiene auf die Straße, was zu mehr Staus, erhöhter Unfallgefahr sowie mehr Schadstoffen, Treibhausgasen und Lärm führt". Der VCÖ befürchtet, dass Österreich so seine Klimaziele deutlich verfehlen könnte, wenn der Lkw-Verkehr wieder massiv zunimmt. "Ein Verfehlen der Klimaziele kommt wegen der Strafzahlungen und der zunehmenden Klimaschäden teuer. Auch der Güterverkehr muss endlich einen stärkeren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten", betont VCÖ-Experte Schwendinger.

Der VCÖ fordert daher einen Klimabonus für Unternehmen, die ihren Gütertransport auf die Schiene verlagern, betriebliche Gleisanschlüsse sollen stärker unterstützt werden. Außerdem müsste die Steuerbegünstigung von Diesel - die Mineralölsteuer ist um 8,5 Cent pro Liter niedriger als auf Eurosuper - abgeschafft werden.

