Ein defekter LKW hat die Südosttangente beim Knoten Kaisermühlen in Fahrtrichtung Süden heute Morgen komplett lahm gelegt. Vor allem die Bergung gestaltete sich schwierig.

ÖSTERREICH. Wegen eines technischen Defekts verlor ein Lkw am Dienstag gegen 7.30 Uhr Treibstoff auf der A23 beim Knoten Kaisermühlen in Fahrtrichtung Süden. Der Lastwagen konnte nicht mehr weiterfahren und musste von der Feuerwehr abgeschleppt werden. Die Fahrbahn Richtung Vösendorf musste komplett gesperrt, alle Verkehrsteilnehmer beim Knoten Kaisermühlen abgeleitet werden. Die Staus haben laut ÖAMTC bis auf die Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) Höhe Hermann-Gebauer-Straße zurückgereicht – das sind etwa sieben Kilometer.

Schwieriger Einsatz

Die Feuerwehr rückte mit 18 Mann und sechs Fahrzeugen an, die Autobahn musste für die Aufräumarbeiten gesperrt werden. Aus bisher unbekannter Ursache sei die Antriebswelle des Lkw gebrochen, informierte die Feuerwehr in einer Aussendung. In der Folge riss die gebrochene Hinterachse ein Loch in den Dieseltank. Der Lkw blieb mitten auf der Fahrbahn hängen und zog eine lange Dieselspur hinter sich her. Die Einsatzkräfte sind stundenlang damit beschäftigt gewesen, das Fahrzeug zumindest halbwegs wieder rollfähig zu machen, weil sich die Bergung des Lkw durch die abgerissene Hinterachse als sehr aufwändig gestaltete. Die Einsatzkräfte pumpten rund 700 Liter Diesel aus dem Tank ab. Der ausgelaufene Treibstoff wurde mit einem Bindemittel gebunden.

Erst kurz nach 12.00 Uhr ist es schließlich gelungen, den Lkw mit einem Abschleppfahrzeug in die nächste Pannenbucht zu schleppen. Laut ÖAMTC war noch bis etwa 12.30 Uhr mit abschnittweisen Staus im Bereich Gewerbepark Stadlau bis Hirschstetten zu rechnen. Auch auf der Ausweichstrecke über die Wagramer Straße kam man nur langsam voran.