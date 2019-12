Verein Green Heroes spendet Trinkflaschen an Flüchtlingskinder

Für die Kinder vom Wiener Karwan Haus kam das Christkind heuer schon zeitig. Der Verein Green Heroes Austria hat als Weihnachtsinitiative wiederverwendbare Edelstahlflaschen an das Flüchtlingswohnhaus der Caritas gespendet. Das Prinzip ist einfach: Eine Flasche kauft man für sich selbst, eine zweite Flasche wird automatisch gespendet.



Abfallvermeidung als Kernanliegen

Ziel von Green Heroes ist, alle Bewohner mit einer „CARE Bottle“ auszustatten und im Karwan Haus Wissen zum Thema Trinkwasser in Österreich sowie Müllentsorgung zu vermitteln. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Edelstahlflaschen wird der Verein unterstützt, um weiterhin Projekte rund um die Bewusstseinsbildung über Umweltschutz, Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit umsetzen zu können. Denn obwohl das Wasser aus der Leitung bei uns hochqualitatives Trinkwasser ist, werden in Österreich trotzdem über eine Milliarde PET-Flaschen pro Jahr produziert. Nur 30 Prozent allen Plastiks, das in unseren Supermarktregalen steht, wird recycelt.



Kindern Umgang mit Trinkwasser nahe bringen

„Wir möchten den Kindern nahe bringen, dass man Leitungswasser in Österreich trinken kann und ihnen auch gleich eine Trinkflasche – unsere ‚CARE Bottle‘ – als neuen Begleiter mit auf den Weg geben“, erzählt Green Heroes-Gründerin Elizabeth Toth, die sich bereits seit Jahren für das Karwan Haus einsetzt und die Initiative ins Leben gerufen hat. „Das unterstützt als positiven Nebeneffekt auch die Umwelt, weil die Kinder keine Wegwerfflaschen aus Plastik verwenden müssen.“ Die Vereinsmitglieder haben die Verpackungen weihnachtlich gestaltet, bei der Übergabe der Trinkflaschen am Montag, dem 16.12.2019 im Karwan Haus waren die Kinder begeistert über ihre Weihnachtsgeschenke und neuen täglichen Begleiter.