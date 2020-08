Bei den kommenden Landtags- und Gemeinderatswahlen am 11. Oktober stellen Sie mit Ihrer Stimme auch die Weichen für die Zukunft des 8. Bezirks.

JOSEFSTADT. Der 8. Bezirk hat viel zu bieten. Neben der beliebten Josefstädter Straße sind hier das Volkskundemuseum sowie zahlreiche kulinarische Schmankerlecken zu finden. Das heißt aber nicht, dass alles perfekt ist.

Ihre Meinung zählt!

Wie sieht es mit Haus- und Kinderärzten mit Kassenverträgen aus? Ist die medizinische Versorgung in diesen Bereichen ausreichend oder braucht es mehr Ärzte im Bezirk?

