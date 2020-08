Erstmals seit 2015 ist die Zulassung von Führerscheinen wieder angestiegen. Einen Rückgang wurde bei den Moped-Führerscheinen registriert.

ÖSTERREICH. Ingesamt wurden laut Statistik Austria im Jahr 2019 123.039 Führerscheine ausgestellt. Das entspricht einem Plus von 4 Prozent ersterteilter oder ausgedehnter Führerscheine gegenüber 2018 (118.050). Im Jahr 2016 und 2017 war die Zahl der erworbenen Lenkberechtigungen mit je 1 Prozent rückläufig bzw. stagnierte 2018 weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres von rund 136.000.

Knapp ein Drittel der Pkw-Lenkberechtigungen (B-Klasse) wurden als L17-Führerschein erworben. Seit 2006 ist dieser Anteil (20 Prozent) stetig angewachsen. Auch die Zahl der L17-Lenkberechtigungen verzeichnete im Vergleich zu 2018 ein Plus von 6 Prozent und liegt damit bei 26.451 Lenkberechtigungszugängen 2019 (2018: 1Prozent).

Alter der Führerscheinwerber steigt

Interessanterweise wird der L17- Führerschein beliebter, die Gruppe der Lenkberechtigungsbesitzerinnen und -besitzer, die sich für den regulären Erwerb der B-Klasse (ab 18 Jahre) entscheiden, wird umgekehrt durchschnittlich älter. Während das Durchschnittsalter der Personen 2006 noch bei 19,9 Jahren lag, wurde 2019 die reguläre B-Klasse durchschnittlich erst mit 21,6 Jahren erteilt. Altersunterschiede zeigen sich zudem in den Bundesländern, von durchschnittlich 20,4 Jahren im Burgenland bis 21,1 Jahren in der Steiermark und 24,0 Jahren in Wien.

Durch die 4. Führerscheingesetznovelle 2013 wurde die M-Klasse für Motorfahrräder (Moped) eingeführt und ersetzte den bis dahin gültigen Mopedausweis. Die Zahl der Erteilungen hat außer im Jahr 2014 stetig abgenommen. 2019 waren es nur mehr 28.438, was einem Minus von 8 Prozent und gleichzeitig der höchste Rückgang seit der Einführung.

Plus bei Lkw (+11 Prozent) und Omnibusse (+8 Prozent)

Die höchste Zunahme mit einem Plus von 13 Prozent (1.629) wurde bei der Lenkberechtigungsklasse für Zug- und Arbeitsmaschinen (F-Klasse) beobachtet, wobei diese vor allem in den Monaten Jänner bis Juli 2019 überdurchschnittlich zulegten. Über 82% der Zuwächse an F-Klasse-Lenkberechtigungen entfallen allein auf die Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich (+1.343). Die verbleibenden F-Klasse-Erteilungen verteilen sich auf die restlichen Bundesländer, wobei Kärnten als einziges Bundesland einen Rückgang von 23 Erteilungen aufweist.