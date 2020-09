bz-Leser beklagen teuren Wohnraum: Was die Spitzenkandidaten im 8. Bezirk dagegen unternehmen wollen.

JOSEFSTADT. Die Spitzenkandidaten der Bezirksvertretungswahlen nehmen Stellung zu den Anfragen unserer Leser.

Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP):

„Wir möchten, dass die sanierungsbedürftige Justizanstalt Josefstadt abgesiedelt wird. Die frei werdenden 8.000 Qua-dratmeter wollen wir für ein urbanes, leistbares Wohnprojekt mitten im 8. Bezirk nutzen. Darüber hinaus setzen wir uns für ein Verbot von Airbnb im innerstädtischen Bereich ein, um die Aushöhlung von Wohnraum zu verhindern.“

Martin Fabisch (Grüne):

„Die Wohnkosten sind in den vergangenen Jahren gestiegen, während sich die Einkommen im Durchschnitt nicht wesentlich verändert haben. Hier kann ein Bezirk gegensteuern. Wie das gehen kann, hat kürzlich die Bezirksvorstehung im 7. Bezirk gezeigt: Im Sophienspital gibt es bald 180 leistbare Wohnungen! Diese Lösung benötigen wir auch für den Achten.“

Heinz Vettermann (SPÖ):

„Leistbares Wohnen ist mein wichtigstes Anliegen. Da viele Mietverträge überhöht angeboten werden, werde ich dafür sorgen, dass der Bezirk alle unterstützt, die zu viel zahlen. Das Umwandeln von Wohnungen in Büros kann gestoppt werden, indem wir eine Wohnzone werden. Ich werde dafür kämpfen Möglichkeiten des geförderten Wohnbaus zu schaffen.“

Maximilian Krauss (FPÖ):

„Die FPÖ verlangt, mehr Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen zu bauen. Wiener sollen zudem Vorrang bei der Vergabe haben. Gleichzeitig müssen die Wohnkosten wie Abgaben deutlich gesenkt werden. Im Bereich der Studentenwohnheime wäre es zwingend notwendig, dass die Stadtregierung Mietobergrenzen einzieht und selbst auch Wohnheime baut und betreibt.“

Birgit Kleinlercher (Neos):

„Als erste Instanz in Bauverfahren muss der Bezirk Genehmigungen an die Schaffung von günstigem Wohn- und Grünraum binden. So verhindern wir Wohnungen, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen. Wir stellen uns eine Online-Begegnungszone vor, die bei der Vermittlung leistbarer Wohnungen unterstützen soll, etwa für Studierende und Bewohner, die alleine leben.“