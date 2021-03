Seit 1980 wohnt Anita Habershuber in der Josefstadt. 2014 wurde sie Mitglied bei den Grünen im 8. Bezirk, jetzt ist sie die neue Vorsitzende der Sozialkommission.

WIEN/JOSEFSTADT. Anita Habershuber wurde am 14. Mai 1962 in Linz geboren und ist dort auch aufgewachsen. Doch bereits in ihren Zwanzigern zog es sie in die große Stadt – nach Wien. Als Wohnort wählte sie jedoch die Josefstadt, den kleinsten Wiener Gemeindebezirk. "Ein kleiner, aber feiner Bezirk, den ich lieben gelernt habe und der meine Heimat ist", so Habershuber.

Als ausgebildete Office- und Eventmanagerin, aber auch Kultur- und Sozialanthropologin wollte sie sich auch politisch für eine bessere Zukunft einsetzen. Das macht sie seit 2014 als offizielles Mitglied der Grünen Josefstadt.

"Grüne können mehr als nur Bäume pflanzen"

Mit diesem Motto übernimmt sie nun auch die Sozialkommission der Josefstadt. Denn diese beschäftigt sich mit den Bereichen Gesundheit, Soziales und Familie. In Habershubers Zuständigkeitsbereich fallen ab sofort Bildungseinrichtungen, außerschulische Aktivitäten, Pensionistenwohnheime, Seniorenklubs und soziale Einrichtungen sowie Flüchtlingseinrichtungen.

"Auch in der Josefstadt gibt es Menschen, die Hilfe benötigen und gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen braucht es eine aktive Sozialkommission, die sich gemeinsam und abseits aller politischen Unterschiede um die Sorgen und Nöte aller Josefstädterinnen und Josefstädter kümmert", erklärt sie ihre Aufgaben und ergänzt: "Eine achtsame, solidarische und aktive Nachbarschaft aller Josefstädterinnen und Josefstädter, wo man gemeinsam am kulturellen und sozialen Leben teilhaben kann, ist eines meiner größten Anliegen. Deshalb werde ich mich mit viel Freude und Hingabe meinen neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen."