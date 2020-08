Diese Parteien stehen bei der Wahl in der Josefstadt auf Bezirks- und Gemeindeebene auf dem Stimmzettel.

JOSEFSTADT. Am 11. Oktober wird in Wien gewählt. Dann entscheidet sich nicht nur, wer in den Wiener Gemeinderat einziehen wird, sondern auch, wie die einzelnen Bezirksparlamente in Wien besetzt werden. Dass die großen Parteien für beide Gremien antreten, ist klar. Doch auch viele Kleinparteien werden am 11. Oktober auf den Wahlzetteln für die Bezirksvertretungen und auf jenen für den Gemeinderat zu finden sein.

ÖVP

Für die ÖVP Josefstadt tritt Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert als Spitzenkandidatin an: "Für den Zusammenhalt, der sich auch während der Zeit des Lockdowns gezeigt hat, möchte ich mich auch in Zukunft stark machen. Wir müssen jetzt weiterhin achtsam sein und gleichzeitig offensiv in die Zukunft schauen um die hohe Lebensqualität im Bezirk noch auszubauen – dazu gehört die Unterstützung der kleinen Geschäfte und Betriebe in der Josefstadt, um die dort bestehenden Arbeitsplätze zu sichern. Gerade jetzt ist es aber auch wichtig, den Themen Umwelt, Klimaschutz, Bildung, Wohnen und öffentlicher Raum unsere Aufmerksamkeit zu schenken, damit wir auch in Zukunft im Achten gut leben können."

Grüne

Martin Fabisch tritt als Spitzenkandidat für die Grünen Mariahilf an: "Uns sind die Themen Öffentlicher Raum, Mobilität neu und Begrünung am wichtigsten, da wir glauben, dass hierzu in den letzten 10 Jahren Stillstand im Bezirk geherrscht hat", so Fabisch.

SPÖ

Spitzenkandidat Heinz Vettermann setzt sich unter anderem für einen Bezirks-Hauptplatz und Begegnungszone beim Matthias-Hauser-Platz ein. "Um unseren wunderschönen Bezirk, mit seiner Mischung aus kleinen Geschäften, Lokalen und kulturellen Angeboten zu erhalten ist es wichtig dass die Josefstadt ein Wohnbezirk bleibt, deshalb kämpfe ich für leistbares Wohnen im 8.ten. Umwidmungen zu Büros sind hintan zu halten und die Verbauung von Innenhöfen ist zu verhindern", so Vettermann.

Neos

Die Neos Josefstadt, engagieren sich mit innovativen Ideen, Hartnäckigkeit, Energie und Freude als Kontrollpartei und Impulsgeberin für eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Josefstadt als weltoffener und lebenswert(est)er Bezirk. "Vieles haben wir bereits erreicht, doch es gibt noch eine ganze Menge zu tun, vor allem im Bereich Bildung und Digitalisierung sowie Gestaltung des öffentlichen Raumes", so Spitzenkandidatin Birgit Kleinlercher.

FPÖ

"In der Josefstadt als kleinster Wiener Bezirk ist es eine besondere Herausforderung auf die Bedürfnisse aller Anwohner Rücksicht zu nehmen. Wir stehen für eine ausgewogene Verkehrspolitik, die keinen Verkehrsteilnehmer benachteiligt und genügend Parkraum sicherstellt. Zudem stehen wir für Sicherheit im Bezirk und fordern die Entschärfung des Brennpunkts U6-Josefstädter Straße", so Stadtrat Maximilian Krauss.

Neben den etablierten Parteien kommen noch weitere Parteien oder Wahlbündnisse hinzu, die genug Unterstützungserklärungen gesammelt haben, um bei der Wahl im Herbst antreten zu dürfen.

Links

Bei "Links" ist der Name Programm: Die politische Organisation will eine linke Alternative zur SPÖ sein. Im 8. Bezirk geht der pensionierte Handelskaufmann Herbert Fuxbauer als Spitzenkandidat für "Links" ins Rennen: "Ich trete für LINKS deshalb an, weil für mich die Frage der ökonomischen Machtverteilung in unserer Gesellschaft zentral ist. Sie ist für mich deshalb zentral, weil die Verteilung von Einkommen und Vermögen über die Freiheit und Chancengleichheit der Menschen entscheiden. Es hängt extrem davon ab, wieviel Vermögen und Einkommen, ein Mensch hat. Eben deshalb steht für Verteilungsgerechtigkeit unsere Forderung nach einem Josefstädter Sozial-Notfallfonds an vorderster Stelle."



Strache

Heinz-Christian Strache will es mit seinem Team HC Strache noch einmal wissen. Genug Unterstützungserklärungen für den Antritt hat Strache jedenfalls in allen Bezirken gesammelt, auch in der Josefstadt. Insgesamt scheint hier alles noch etwas chaotisch zu sein, denn ob Strache Spitzenkandidat bleiben darf, wird erst die Antwort auf die Frage nach seinem Wohnsitz entscheiden.

Bierpartei

Die Bierpartei tritt nach ihrer Kandidatur bei der vergangenen Nationalratswahl nun auch bei der Wien-Wahl an. Unterschriften hat das Team rund um Sänger Marco Pogo in allen Bezirken, auch im 8., genug. Das klare Ziel: Wien "zukunftsfett" zu machen und neuer Wiener "Biergermeister" zu werden.

Volt

Auch die Partei "Volt Österreich", die für ein demokratisches, starkes und transparentes Europa stehen, konnte genug Unterstützer finden, um im 8. Bezirk zur Wahl anzutreten. Spitzenkandidatin ist die Politikwissenschaft-Studentin Carmen Sonnberger: "Eine aktive demokratische Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger kann nur dort stattfinden wo alle Unionsbürger volles Wahlrecht auf allen Ebenen und Volksbegehren haben. Ebenfalls sollen sinnlose Behördengänge abgeschafft werden."