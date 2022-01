Wissen Sie, was ein Supergrätzel ist? Ein Teil des 8. Bezirks soll nämlich bald in ein solches verwandelt werden.

WIEN/JOSEFSTADT. Durch begrünte Straßen schlendern, ohne auf Autos achten zu müssen, spielende Kinder auf den Straßen und ein fußgängerfreundlicher, verkehrsberuhigter Kern mit hoher Aufenthaltsqualität: Das ist die Idee hinter dem Supergrätzel. Eine schöne Vorstellung, die in Teilen der Josefstadt schon bald Wirklichkeit werden soll.

In der vergangenen Bezirksvertretungssitzung wurde von Neos, den Grünen und der SPÖ ein entsprechender Antrag eingereicht und einstimmig beschlossen. Nun steht das "Supergrätzel Josefstadt" in den Startlöchern.

Vom katalanischen Superblock zum Wiener Supergrätzel

Doch was genau ist ein Supergrätzel? Die Idee dahinter stammt aus Barcelona. Hier entstanden 2017 die ersten "Superblocks", wie sie dort genannt werden.

Bis zu neun Häuser wurden zusammengefasst und damit ein Stadtkern geschaffen, in dem Fußgänger und Radfahrer Vorrang haben. Kinder können auf den Straßen spielen, Anwohner auf den Parkbänken Kaffee trinken und plaudern: Die Straße wird quasi zum Wohnzimmer. Lärm, Staub und Hitze werden durch Bänke, Baumpflanzungen und Hochbeete verdrängt.

Ungefähr so soll es in Zukunft auch in Teilen des 8. Bezirks aussehen. In Favoriten ist man da schon weiter: Die Vorbereitungsarbeiten für das Projekt, das im Bereich Gudrunstraße – Leebgasse – Quellenstraße – Neilreichgasse umgesetzt werden soll, laufen bereits seit dem Sommer.

Lösung für viele Probleme

"Das Konzept verbessert mit seinen positiven Effekten nachhaltig die Lebensqualität aller Anrainerinnen und Anrainer. Außerdem erhöht es die Verkehrssicherheit, insbesondere für den Rad- und Fußverkehr, reduziert negative Umweltauswirkungen und belebt den öffentlichen Raum", erklärt Bernd Kantoks, Vorsitzender der Mobilitätskommission Josefstadt (Grüne).

Ideen dazu, wo das Supergrätzel umgesetzt werden könnte, gibt es bereits. Diese werden aktuell von der Stadt Wien geprüft: "Einer der Plätze, die wir uns dafür wünschen, ist der Albertplatz. Gerade in Richtung Gürtel ist in letzter Zeit recht wenig passiert", so SPÖ-Klubobfrau Sanja Drazic.

Wie genau das Supergrätzel in der Josefstadt aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest. Die Parteien sind sich jedoch darüber einig, dass die Wünsche der Bevölkerung auf jeden Fall in die Planung integriert werden sollen. "Ganz besonders interessiert uns, was die Bürger dazu sagen. Deswegen wollen wir sie so früh wie möglich in den Prozess einbinden", so Neos-Klubobfrau Birgit Kleinlercher. Neos organisierten bereits Infoabend zum Thema Supergrätzel, bei denen die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Ideen einbringen konnten.

