4. Adventsonntags-Einkaufsenttäuschung

Ein wenig hatte ich es geahnt: ein halbherziger Adventeinkaufssonntag - mit wie zum Trotz geschlossener Gastronomie, geschlossenem Lebensmittelhandel und Drogerien/Parfümerien - wird wohl auf Bezirkseinkaufsstraßen nicht der große Renner. Auf die Josefstädter Straße (mit Nebenästen) umgelegt, bot sich mir ein sehr trauriges Bild. So hatten wohl viele Geschäftsleute wohl in Erwartung des bescheidenen Zustromes erst gar keinen Gebrauch von der Möglichkeit, das Geschäft zu öffnen gemacht. Leider ist das auch ein trauriges Mosaiksteinchen der gesamtgesellschaftlich sinkenden Solidarität. Es beginnt bei der Elefant-im-Porzellanladen-Strategie der Obrigkeiten, in diesem Fall namentlich unser p.t. Herr Bürgermeister, der sich selbst offenbar für den Oberpandemiemanager und völlig unnachvollziehbar einen Tag zusätzlicher Gastrochließung für unverzichtbar hält. Damit ist der Dominoeffekt vorprogrammiert! Es braucht wohl nicht betont werden, dass neben der Versorgung mit wärmenden Getränken beim Einkaufsbummel auch das Gegenteil an offene Gastronomie gebunden ist (ausgenommen WC Florianigasse). Jene, die die lediglich eingeschränkte Öffnung beschlossen haben, taten ihr Übriges damit. Was soll das bitte?! Einen Teil der Geschenke darf ich - mit Hoffnung auf offene Geschäfte - Sonntags kaufen, will ich aber edle alkoholische Tropfen oder Düfte zu Weihnachten schenken will, muss es zusätzlich am Masseneinkaufssamstag tun! Eine löbliche Ausnahme habe ich in einem Seitengasserl gefunden, nenne sie lieber nicht beim Namen, wer weiß heutzutage schon, was möglicherweise vielleicht nicht exakt den tagesaktuellen Restriktionen entspricht... Am traurigen Ende seien dennoch die GeschäftsinhaberInnen, die sich von den treuen KundInnen Solidarität wünschen darauf hingewiesen, dass diese auch keine Einbahnstraße ist. Zumindest zwei Geschäfte in denen ich regelmäßig und gerne einkaufe, waren geschlossen. Nachholen werde ich diese Einkäufe diesmal nicht.