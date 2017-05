Botschafterin Ecuadors eröffnet die Ausstellung „Galápagos-Impressionen“

05.05.2017, 10:39 Uhr

„Galápagos-Impressionen“

in Salonga – Peruvian Bar Gallery in der Florianigasse 17.Die Ausstellung wurde angeregt durch die im März 2017 im Theater in der Josefstadt erfolgte Uraufführung des von

Felix Mitterer

verfassten Schauspiels GALÁPAGOS.Die Ausstellung zeigt in 12 Bildern und rund 70 Foto-Illustrationen die Schönheit und die Besonderheiten der Landschaft und der Tierwelt der Galápagos-Inseln jenseits des „Mordes im Dschungelcamp“ (so die Charakterisierung des Stücks im Magazin „Bühne“).

Eine Reise auf die Galápagos-Inseln führt in eine Traumwelt:

Auf den sehr unterschiedlichen Inseln leben Tiere, die sonst nirgendwo auf der Welt existieren.Charles Darwin haben die Inseln und die dort vorgefundenen Finkenarten zur Entwicklung seiner Evolutionstheorie angeregt.Der Besuch der Ausstellung bietet allen Personen, welche die Galpágos-Inseln bereist haben, eine sehr schöne Erinnerung und für jene, die einen Besuch ins Auge fassen, eine Anregung, diesen baldmöglichst zu realisieren.Derbegrüßte die zahlreich erschienenen Gäste. Die Ausstellung wurde eröffnet durch Ihre Exzellenz Frau, die mit freundlichen Worten die künstlerische Umsetzung lobte und die Notwendigkeit des Umweltschutzes auf den ökologisch sensitiven Inseln betonte. Einige launige Worte vonzur Entstehung der Ausstellung rundeten die Eröffnung ab.Bis spät in den Abend erfreuten sich die Gäste an den südamerikanischen Rhythmen, die von den beiden kolumbianischen Musikernbeigetragen wurden.; an diesem Tag findet auch die letzte Aufführung des Schauspiels GALÁPAGOS im Theater in der Josefstadt statt.Öffnungszeiten:Mo - Mi 11:00 - 15:00 und 17:00 - 24:00 hDo - Fr 11:00 - 15:00 und 17:00 - 02:00 hSa 17:00 - 2:00 h, So Ruhetagwww.salonga-peruvianbar.comwww.goo.gl/Q7nCPv