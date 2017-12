Für alle Gesangsfreudigen!

„Komm und sing mit uns!“ in der Galerie Sandpeck Wien 8 – Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und Wirtschaft Florianigasse 75, Ecke Uhlplatz

Offene Singrunde mit Nadja Offinger

jeden Mittwoch

ab 17.1.2018 von 19-20.30

Eingeladen sind alle die Freude am Singen haben. Bei uns findet ihr die Möglichkeit, ungezwungen, in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam zu singen.

Eine große Auswahl an Liedern aller Stilrichtungen bietet die Singmappe, die sich dynamisch aus den Liederwünschen unserer TeilnehmerInnen gestaltet. Für musikalische Unterstützung mit ihrer Gitarre sorgt die Nachbarin Nadja Offinger, die den „Musikraum Wien“ direkt nebenan betreibt.

Mit bekannten wie auch neuen TeilnehmerInnen, freuen wir uns auf den „Sing-Stammtisch“, sowie auf viel gute Stimmung bei einem Glas Tee!

Nadja Offinger www.musikraum.wien

mehr www.sandpeck.com