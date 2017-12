Galerie Sandpeck Wien 8 - Khy Engelhardt und Josef Wehrle

zeigen „Zypressen und Schwäne, Menschen und Tiere“Malerei und Plastikin der Florianigasse 75, Ecke UhlplatzVernissage Sonntag 18.2.2018 um 19UhrAusstellungtäglich von 14-19Uhr bis 23.2.2018freier Eintritt!mehr www.sandpeck.comKhy EngelhardtGeboren in Duderstadt, Niedersachsen.Lehre als technischer Zeichner im Harz.1968 -1972Studium an der Fachhochschule Hannover für visuelle Kommunikation bei Prof Hans Burkart.Fotografische Ausbildung bei U M B O (Otto Umber und Prof. Heinrich Riebeshel).1972 – 1978Akademie der bildenden Künste Wien, Studium der Malerei bei Prof Rudolf Hauser.Seit 1983 Gruppen- und Einzelausstellungen.mehr: http://khyengelhardt.blogspot.co.at/ Josef Wehrle1943 Geboren in Memmingen.Lebt in Unteropfingen, Gemeinde Kirchdorf an der Iller1957/62Ausbildung als Landwirt.1968/75Ausbildung an der Staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauerei mit Abschluss in Oberammergau.Seit 1976 Übernahme der elterlichen landwirtschaftlichen Betriebs – zusätzlich als Bildhauer und freischaffender Bildhauer und Zeichner tätig.Seit 1983 Gruppen- und Einzelausstellungen.mehr: http://josefwehrle.de/