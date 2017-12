Galerie Sandpeck Wien 8 – „Mystische Räume voll kristallener Klarheit“

zeigt in der Florianigasse 75, Ecke Uhlplatzdem Verein zur Förderung von Kunst, Kultur und WirtschaftAusstellung: täglich von 14-19Uhr bis 2.3.2018freier Eintritt!mehr www.sandpeck.comGeboren 1941 in Wien, lebte Ingrid Halter, ausgestattet mit einem Dolmetscherdiplom, einige Jahre in Übersee und dann mit ihrer Familie 40 Jahre am Genfersee, in der französischen Schweiz. 2006 kehrte die Künstlerin in ihr Großelternhaus in St.Peter in der Au, Niederösterreich zurück.Schon immer künstlerisch tätig, besuchte sie die zweijährige Kunstschule Lausanne in der Schweiz, um ihren Malstil zu verbessern und mit diversen Techniken vertraut zu werden.Die Motive sucht die Malerin in der Natur: Tiere, Pflanzen, Vögel, Insekten, Steine…Ihr Malstil ist inspiriert durch das Betrachten der von ihr geschliffenen und polierten Edelsteine unter dem Mikroskop. Die Farben der verschiedenen Mineralien, die Spannungsrisse, Einschlüsse und Kristallformen lässt die Künstlerin auf ihre Art, in der Malerei einfließen. Dafür erhielt Ingrid Halter mehrere internationale Auszeichnungen.Sie malt ausschließlich mit wasserverdünnbaren Ölfarben und benötigt daher keine Lösungsmittel.mehr: http://www.ingrid-halter.at