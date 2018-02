Gewinnspiel: 75 Jahre Chris Lohner

Tickets für die Premiere gewinnen

Anlässlich ihres 75. Geburtstags blickt Chris Lohner in ihrem neuen Programm humorvoll auf Skurriles, Witziges und Komisches in ihrem Leben zurück. Das Publikum erwartet bei der Premiere von "75 Jahre Chris Lohner" am 26. Februar in der Kulisse (17., Rosensteingasse 39) eine Sammlung von Anekdoten aus dem bewegten Leben der Schauspielerin, Autorin und Moderatorin. Und falls noch Fragen offen bleiben – einfach fragen. Denn auch Ihre ganz persönlichen Fragen an das Geburtstagskind werden nach der Vorstellung beantwortet.Karten (22 Euro): www.kulisse.at Die bz verlost bis 22. Februar 2018 2x2 Karten für die Premiere am 26. Februar!