Orgelkonzert "Orgel & Arien" in der Alserkirche

Arien mit Orgelbegleitung und Orgelwerke



Solisten: Thaina da Silva Souza (Sopran), Daniel Csefalvay (Orgel)



Alserkirche, 1080 Wien, Alserstraße 17



Das Programm:



D. Buxtehude: Präludium in C-Dur

J. S. Bach: Präludium in C-Dur und Präludium in D-Dur

T. Albinoni: Adagio

W. A. Mozart: "Deh se piacer mi vuoi" (La Clemenza di Tito)

F. Schubert: "Ständchen" (Schwanengesang)

G. Bizet: "Agnus Dei" (L'Arlésienne)

A. Catalani: "Ebben! Ne andrò lontana" (La Wally)

C. Debussy: "Azaeël, Azaël!" (L'Enfant prodigue)

Ch.-M. Widor: Toccata aus der Symphonie Nr. 4

D. Antalffy-Zsiross: Spielende Faunen



Eintritt frei, Spenden für die Musiker erbeten!



www.orchesterderschoenenkuenste.at