Poetry Slam sprich WORT!

Der letzte sprich WORT! Poetry Slam der Kuriositäten vor der Sommerpause

Kurioses wird Ihnen hier vorzüglich auf dem silbernen Mikro serviert. Gönnen Sie sich! Schmausen Sie! Genießen Sie!Dieses Mal zu dem Thema: Texte für die ToiletteJeder poesierender Mensch darf seine schlechtesten Texte, die er je geschrieben hat auf die Bühne bringen. Wir kennen keine Schmerzgrenzen. Bauchmuskeltraining garantiert!Musikalisch wird der Abend von niemand geringeren als the One and Only ELTO aus Salzburg eingerahmt! Wir freuen uns auf die schönste Kirsche in unserer Sahnentortenschlacht.geführt und amüsiert wird der Abend von Adina WilckePlätzereservierung unter klappe (at) adinawilcke.com