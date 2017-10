Hochzeitswelt 2017 schönste Hochzeitsausstellung im Palais Auersperg eröffnet

07.10.2017, 15:02 Uhr

Hochzeitswelt 2017 - schönste Hochzeitsausstellung eröffnet





Die schönste Hochzeitsausstellung in Wien die Hochzeitswelt 2017, öffnete heute im Pailais Auersperg wieder seine Pforten.Heiraten ist wieder in dies beweisen die rund 100 Aussteller vor Ort, wo Pärchen die wichtigsten Infos für den schönsten Tag im Leben erhalten.Zahlreiche Unternehmen wie etwa die Firma Steinecker, präsentieren eine große Auswahl an Hochzeitskleidern, Anzügen so wie Trauringen bei der Messe.

Fotografen, Wedding Planer, Musiker auf der Hochzeitswelt 2017

Diverse Fotografen wie etwa Wolfgang Prinz (prinzwolfgang.com), zeigen vor Ort ihre besten Hochzeitsfotos und werben um neue Kunden.Den auch das Festhalten der schönsten Momente, ist auf einer Hochzeit sehr wichtig.All jene die ihre Hochzeit komplett professionell planen lassen möchten, werden hier bei einigen Wedding Planern fündig.Große leckere Hochzeitstorten waren ebenfalls im Palais Auersperg ausgestellt und machen Lust aufs heiraten.Für die richte Musik und den richten DJ bei ihrer Hochzeit, sorgen die Firmen Great Events – Ihr Premium DJ Service, The Jokers Entertainment sowie zahlreiche Darbietungen von Hochzeitsbands und Musikern, auf der Bühne im großen Saal.Die Hochzeitswelt 2017 lässt ihre Hochzeit zu einem außergewöhnlichen Fest werden und kann bis Morgen (So, 8.10), noch besucht werden.Infos unter: