Tag der Wiener Schulen: Besuchen Sie die VBS Schönborngasse im 8. Bezirk!

Besuchen Sie am Mittwoch, dem 4.10., von 8:00 bis 13:00 Uhr, im Rahmen des "Tages der Wiener Schulen" die VBS Schönborngasse im 8. Bezirk!Die Vienna Business School Schönborngasse bietet als Schule der Wirtschaft einen Weg zur Matura in der• Handelsakademie Plus (Begabtenförderung)• Handelsakademieoder einen Weg zur Abschlussprüfung in der• Handelsschuleund daran anschließend eine Ausbildung zur Matura im• Aufbaulehrgang.

Die Schüler/innen erhalten eine fundierte wirtschaftliche Ausbildung und erwerben wertvolle Kompetenzen:o Fachkompetenz – Erfahrung, die aus der Praxis kommto Methodenkompetenz – für jedes Problem ein modernes Werkzeugo Soziale Kompetenz – mit Teamgeist Herausforderungen annehmeno Persönliche Kompetenz – Aktivitäten unternehmen, Verantwortung übernehmenOrt:1080 Wien, Schönborngasse 3-5Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Link zur Website: