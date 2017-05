INFORMATIONSABEND für Interessent/innen des Aufbaulehrganges am Montag, 29.5., 18:00 Uhr!

Du willst deine beruflichen Chancen verbessern? - Dann mach die Matura im Aufbaulehrgang an der VBS Schönborngasse!



Der Aufbaulehrgang an der VBS Schönborngasse:=> Unterricht an 4 Tagen (besonders für Schüler/innen mit weiteren Schulwegen ein großer Vorteil)=> 3 Fremdsprachen zur Wahl (Spanisch, Italienisch, Französisch)=> 7 Ausbildungsschwerpunkte (NEU: Sportmanagement)=> AUL goes AUL, AUL goes WORK und AUL goes UNIWeitere Infos unter: https://schoenborngasse.vbs.ac.at/