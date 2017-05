Wirtshaussterben... in Kein Pöchlarn

08.05.2017, 09:17 Uhr

Das Wasser in meiner Trinkflasche reichte gerade aus.Hungrig und durstig...Ein Wirthaus neben dem anderen...doch keines offen!Entweder zum kaufen oder zum mieten...Nix mit einer ordentlichen Mahlzeit!Es gibt in Klein Pöchlarn keinen Wirten mehr!Nach dem ich mich bei den Einheimischen erkundigt habe, war ich enttäuscht.Eine Pizzeria, ein Bäcker und eine Kebap Stube wurde mir angeboten.Ich entschloss mich für die Pizzeria, wo ich typisch Regional gegessen habe.Tzatziki und Souflaki.Schade, dass es dieses Wirtshaussterben gibt.Wieder ein Stück Österreich weg.Wem soll ich Danke sagen, dass am Land Österreich seine Einzigartigkeit und Vielfältigkeit verliert?