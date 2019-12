Rund um Silvester kommt es leider jedes Jahr zu gefährlichen Situationen oder sogar Unfällen mit Feuerwerkskörpern. Was sollte man beachten, damit das nicht passiert? Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) klärt auf.

KÄRNTEN. Für viele gehört das Feuerwerk zu Silvester einfach dazu. Gerne wird auch selbst Hand angelegt. Dabei sollte man aber auf die Sicherheit nicht vergessen. Armin Kaltenegger, Leiter des KFV-Eigentumsschutzes, erzählt: "Tödliche Unfälle sind glücklicherweise selten: In den letzten 19 Jahren sind in Österreich insgesamt sieben Personen in Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern tödlich verunglückt. Dennoch kommt es immer wieder zu Unfällen, die folgenschwere Verletzungen nach sich ziehen." Also gibt es hier ein paar Tipps.

Sicherheitstipps im Umgang mit Raketen

Feuerwerksartikel nur im Fachhandel kaufen.

Eine deutschsprachige Gebrauchsanweisung sollte vorhanden sein, außerdem eine vorgeschriebene Kennzeichnung.

Schweizer Kracher, die einen Blitzknallsatz enthalten, dürfen seit 2013 nicht mehr in Verkehr gebracht sowie seit 2016 nicht mehr verwendet werden.

Raketen kühl und trocken lagern, niemals in der Kleidung aufbewahren.

Die Gebrauchsanweisung befolgen!

Nicht selbst herumbasteln!

Beim Hantieren mit Raketen einen klaren Kopf bewahren! Im alkoholisierten Zustand keine pyrotechnischen Artikel abfeuern.

Kübel Wasser oder Feuerlöscher bereit halten.

Verbotszonen beachten! Die Verwendung von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 ist zum Beispiel im Ortsgebiet ganzjährig verboten.

Sicherheitstipps für Zuschauer

Eine Größere Entfernung einhalten.

Nicht in Schussrichtung von Raketen aufhalten.

Handtaschen geschlossen halten, auf Kapuzen etc. aufpassen. Im Fall der Fälle entzündet sich Kleidung schnell.

Fenster, Balkon- und Haustüren schließen, damit "Irrläufer" nicht in Haus oder Wohnung gelangen können.

Keine leicht brennbaren Materialien in unmittelbarer Nähe des Hauses (oder auf Loggien und Balkonen) lagern. "Irrläufer" könnten diese entzünden.

Die fünf größten Fehler im Umgang mit Feuerwerk:

Man kauft und verwendet nicht zugelassene Produkte. Man hält zu geringen Sicherheitsabstand zu anderen Personen oder Objekten ein. Es gibt für jedes Produkt einen erforderlichen Mindestsicherheitsabstand (ersichtlich auf der Packung). Man "baut" ungeeignete Abschuss-Vorrichtungen. Raketen sollte man nicht mit dem Stab in die Erde stecken oder in einzeln stehende Flaschen. Raketen müssen ohne Widerstand aufsteigen können. Zu nahe am Körper zünden. Wiederholtes Probieren: Versager oder Blindgänger niemals ein zweites Mal anzünden! Auch nicht weiterverwenden oder nachsehen, was da los ist.

Sicherheitstipps hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit auch in einem Video zusammengefasst: