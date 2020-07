Die fünfte Weltmeisterschaft im Nageldesign steht vor der Tür!

Am 1. September findet zum fünften Mal die Weltmeisterschaft der World Nail Association statt. Erstmalig wird die Weltmeisterschaft (bedingt durch COVID19) online durchgeführt werden.

KoR Dipl. BW. Ina Maria Schmid MBA, Gründerin der World Nail Association und Organisatorin der World Nail Championship, hat auch die Aufgabenstellung – Sectio Aurea – den ‚Goldenen Schnitt‘ konzipiert. „Bei keinem anderen Wettbewerb werden die Aufgaben so exakt definiert wie bei dieser Weltmeisterschaft. Bei der World Nail Championship müssen alle Teilnehmer den Style Sectio Aurea umsetzen und der Aufgabenstellung Folge leisten. „Diese überaus schwierige Aufgabe, eine Acryl- bzw. Gelmodellage über Schablone in einer Länge von insgesamt 6,5 cm zu arbeiten, lässt Teilnehmer an ihre Grenzen stoßen“, so Schmid im Interview.



Die Aufgabe

"French-Modellage in Acryl oder in Gel über die Schablone mit modellierter Lunula an 8 Fingern. Eine makellose Nagelhaut ohne Feilstaub, weiße bzw. rote Ränder sowie der Übergang vom Modellageprodukt zum Naturnagel sollten unsichtbar sein. Die Smileline muss als „Dramatic French“ gestylt werden und das Nagelbett mit einem Camouflage-Produkt auf eine Länge von 25 mm verlängert sein. Die Länge der weißen Spitze sollte exakt auf 40 mm modelliert werden. Daraus resultiert eine Gesamtlänge von 65 mm bzw. 6,5 cm. Die Nägel werden in der gesamten Länge auf die gleiche Breite gestylt und der Tunnel muss 50 % von einem Kreis darstellen. Die Hair-Line wird hauchdünn gearbeitet und der gesamte Nagel hat die Form einer Röhre bzw. einer Zigarette. Eine Hand muss rot lackiert werden und die weiße Frenchspitze dürfen nicht durch den Nagellack scheinen.", erklärt die Organisatorin Ina Schmid

Der Ablauf

Am 1. September um 11:00 Uhr beginnt die Meisterschaft. Unabhängig wo der Teilnehmer sich befindet wird zu Ortszeit gleichzeitig begonnen. „Damit haben wir eine Weltmeisterschaft die 24 Stunden dauert. Derzeit haben wir Anmeldungen aus mehr als 60 Ländern und freuen uns auf die Weltelite der Nagelbranche“ so die Organisatorin Schmid weiter.

Auch bei der Bewertung muss auf die Umstände einer digitalen Meisterschaft eingegangen werden. Nach Ablauf der Zeit von 5 Stunden (ein normales "Nagelstudio" würde für einen Nagel dieser Anforderung 8 Stunden brauchen) muss der Teilnehmer Fotos von seiner Arbeit machen und diese an die Organisationsleitung einreichen. „Es gibt genaue Vorgaben wie die Fotos sein müssen". "Nur wer diese Vorgaben befolgt, hat auch Chancen diesen Wettbewerb zu gewinnen. 10 Juroren (Japan, USA, Mexiko, Australien, Argentinien Russland..) bewerten die Leistung der Teilnehmer und es gibt insgesamt 304 Punkte nach 52 Kriterien", so die Wettbewerbsleitung weiter. Alle Details zu der Aufgabenstellung, dem Ablauf und der Bewertung finden Sie unter:

www.world-nail-championship.com

www.triple-a-zertifikat.com