Faschingsmesse in Oberdrauburg am 5.1.2020

Eine Messfeier mit besonderer Atmosphäre findet am Sonntag, 5.1.2020 um 11:15 in der Pfarrkirche Oberdrauburg statt. Die Kirchgänger werden nämlich farbenprächtige Ornate, rote Nasen, bunte Perücken und kuriose Hüte tragen. Fast 200 Teilnehmer haben sich angemeldet und werden mit Prinzessinnen und Prinzen und deren Garden zur Messe in die Faschings-Landeshauptstadt anreisen und sich für die am 7. Jänner beginnende Faschings-Saison 2020 auch den „Segen von Oben“ holen.

Die Idee, eine Faschingsmesse abzuhalten, stieß bei den Kärntner Gilden auf sehr große Resonanz und breite Zustimmung. Das berichtet Bruno Arendt, der Landespräsident der Kärntner Faschingsgilden, und er ist stolz darauf, dass schon bei der ersten Messe dieser Art in Kärnten fast alle Gilden eine Abordnung angemeldet haben.

Und dies trotz der hektischen Vorbereitungsaktivitäten, die jetzt das Treiben aller Gilden beherrschen.

Unfallfrei und umweltschonend werden die Gilden den Weg mit der ÖBB nach Oberdrauburg antreten: „Dann sind wir, obwohl wir Traumwetter erwarten, unabhängig von der Wettersituation und weder Schnee noch Eis sind ein Problem“ kündigt Arendt an.



Besondere Stimmung

Die Messfeier wird von Provisor Mario Polimetla gehalten und man darf gespannt sein, wie die Liturgie gestaltet wird. Jedermann ist eingeladen und die Oberdrauburger Faschingsgilde, die übrigens 2020 ihr 66-jähriges Bestehen feiert und deshalb von den Kärntner Gilden und deren Präsidenten einstimmig zur Faschings-Landeshauptstadt proklamiert wurde, freut sich auf regen Besuch.

Anschließend an die Messe soll nach guter, alter Kärntner Tradition in den umliegenden

Gasthäusern diskutiert und gescherzt werden.

Faschingsmesse

Das erste Mal in Kärnten, aber anderswo durchaus üblich!

Denn bei nahezu allen Zünften in Schwaben und auch in Vorarlberg findet am Abend oder Morgen vor dem Narrensprung in der örtlichen Kirche ein „Hästrägergottesdienst“ statt.

Die Liturgie der Messe kann dann Besonderheiten aufweisen, sodass unter anderem die Teilnehmer bunt verkleidet zur Messe erscheinen, oder ein Verkleideter den Klingelbeutel durch die Reihen trägt.

Auch in der Steiermark haben Faschingsmessen regen Zuspruch. Man darf gespannt sein, wie diese Aktivität in Kärnten aufgenommen wird. Bei positivem Echo soll in Zukunft diese Faschingsmesse einmal im Jahr in der jeweiligen neu zu ernennenden Faschings-Landeshauptstadt stattfinden.



Fotocredit: der fotograf/kampitsch