Ungetrübter Sonnenschein und das beinahe überall im Land den ganzen Tag über. Vereinzelte Nebelfelder, insbesondere im Klagenfurter Becken, dürften sich bald auflösen und auch die Temperaturen präsentieren sich noch wärmer als zuletzt.

KÄRNTEN. Das Land. steht heute im Zeichen der Hochdruckwetterlage. Wolkenfelder sind den ganzen Tag über von Ost bis West kaum zu finden, die Sonne hat sozusagen "Heimspiel". Einziger Spielverderber ist wieder einmal der Nebel, doch auch dieser verzieht sich in den Beckenlagen Mittel- und Unterkärntens meist rasch. Einzig im Klagenfurter Becken könnte er sich länger halten, doch auch in der Landeshauptstadt dürfte man zumindest am Nachmittag ungetrübt die Sonne zu Gesicht bekommen.

Es wird ungewohnt warm

Im Westen bzw. Nordwesten des Bundeslandes gibt es heute im Laufe des Tages vereinzelt bereits ansatzweise frühlingshafte Temperaturen - in Teilen Oberkärntens könnte das Thermometer sogar knapp zweistellige Werte anzeigen. Im Rest Kärntens liegen die Höchsttemperaturen zwischen zwei und sieben Grad.