Mitmachen und gewinnen. Einfach Fragen zur aktuellen Ausgabe beantworten und schon hast du die Chance, Tages-Skipässe für den Katschberg zu gewinnen.

KÄRNTEN. Freue dich auf schneebedeckte Hänge und jede Menge Aktivitäten abseits des Skibetriebs. Der Katschberg überzeugt dank seiner Höhenlage von 1.170 bis 2.220 Metern außerdem mit einer garantierten Schneesicherheit sowie 100 Prozent beschneibaren und bestens präparierten Pisten. Die 16 top-modernen Liftanlagen und insgesamt über

70 Kilometer Pisten – von leicht bis schwer – sorgen für das perfekte Skivergnügen. Unter dem Motto „Ski in – Ski out“ bietet Ihnen Kärntens bestes Familienskigebiet auch viele Hotels direkt an der Piste.

Quiz dich zum Gewinn

Die Gewinner können sich über ein Wochenende (Fr. bis So.) in einem 4-Sterne-Hotel inkl. Frühstück und Skipass für den Katschberg freuen.

Wie du dir den Gewinn sichern kannst? – Ganz einfach! Nehme einfach an unserem online Quiz teil und trage dich mit deiner E-Mail Adresse in die Rangliste ein!

Die Skipässe werden anschließend unter den Teilnehmern, die alle Fragen richtig beantwortet haben, verlost und der Gewinner via E-Mail verständigt. Also unbedingt mit gültiger E-Mail-Adresse in die Rangliste eintragen!

Teilnahmeschluss ist der 11.01.2022

Infos zu den Teilnahmebedingungen und zum Datenschutz findet man am Ende des Quiz oder unter www.meinbezirk.at/3533307