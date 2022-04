Professionelle Betreuung und Entlastung der Eltern in den Sommerferien: Dafür stehen die STAR Kids Camps an insgesamt acht Standorten in ganz Kärnten. Die während der Pandemie gegründete Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen die Stärkung sozialer Kontakte und mehr sportliche Bewegung zu ermöglichen. Wichtig dabei: Kein Tag gleicht dem anderen.

Wofür steht STAR eigentlich?

Sport: Vielfalt an Sportarten, gesunde Ernährung, Stärkung des Körpers und Geistes

Team: Teamwork, gemeinsame Ziele, Rücksicht, klare Kommunikation

Action: Abenteuer, Abwechslung, Spannung

Respect: Wertevermittlung, Gleichbehandlung, Inklusion und Fair Play

Neben einer gesunden Jause zu Mittag und jeder Menge Bewegung an frischer Luft, steht die Freude an der Bewegung im Vordergrund. So umfasst das Sportprogramm Klettern, Judo, Fußball, Tennis, Billard und vieles mehr. Auch einfache und beliebte Spiele wie Sackhüpfen, Verstecken, Kästchen springen oder Blinde Kuh sollen für Spaß und Abwechslung sorgen.



Termine der STAR Kids Camps

18.-22.7. in St. Michael ob Bleiburg

18.-22.7. u. 25.-29.7. in Viktring

25.-29.7. u. 1.-5.8. in Oberglan/Feldkirchen

1.-5.8. in Keutschach

8.-12.8. in Köttmannsdorf

8.-12.8. u. 15.-19.8. in St. Magdalen/Villach

22.-26.8. in St. Paul im Lavanttal

22.-26.8. in St. Margarethen/Wolfsberg

Jetzt gleich anmelden!