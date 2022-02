Während insbesondere Vorarlberg, Tirol und Salzburg im Schnee versinken, gibt es in Kärnten heute nur vereinzelt Schauer im Nordwesten. Im Rest des Landes ist es wechselhaft. Der Wind bläst teils kräftig.

KÄRNTEN. Der heutige Dienstag präsentiert sich in Kärnten wechselhaft. Im Nordwesten des Landes ist mit dichten Wolkenfeldern und zumindest in den Vormittagsstunden noch mit Schneefall zu rechnen. Weiter östlich zeigt sich oft die Sonne und es bleibt in den meisten Regionen gänzlich trocken.

Teils auch in Tälern starker Wind

Auf den Bergen, insbesondere im Norden und Nordwesten, frischt stürmischer Wind auf - dort kann er auch in den Tälern stärker spürbar sein. Die Temperaturen klettern auf bis zu acht Grad, werden durch den Wind jedoch als teils deutlich kälter wahrgenommen.