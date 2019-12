Sportwissenschafter und Personal Trainer Philipp Troschl gibt Tipps, wie man die Tage der großen Völlerei rund um Weihnachten gut übersteht – ohne zu hohem Wert auf der Waage.

Die Weihnachtsfeiertage sind jene Zeit im Jahr, in der die Stärksten auch mal schwach werden. Da gibt man seine Diät auch schon einmal auf. Plötzlich zeigt die Waage mehr an als gewollt und es stellen sich Schuldgefühle ein.

Mit diesen fünf Tipps passiert das nicht und man übersteht die Feiertage gut:

1. Nimm dir den Druck

Man vermiest sich gleich am Anfang gehörig die Feiertage, wenn man schon zu Beginn ein schlechtes Gewissen hat. Die Folgen sind Stress und schlechte Laune. Deshalb sollte man sich ein paar Schlemmereien ganz bewusst gönnen, diese gleicht man dann mit den restlichen Tagen aus. Wie? Das zeigen die Punkte 2 und 3.

2. 16:8-Modell

Nicht nur zur Weihnachtszeit ist dies ein geeignetes Modell, sondern auch im Alltag: Man fastet 16 Stunden, darf über acht Stunden essen. So kann man sich gut auf das Weihnachtsessen vorbereiten.

Beispiel: Startet das Essen um 19 Uhr, sollte man die erste (kleine) Mahlzeit erst gegen 13 oder 14 Uhr einnehmen – das müsste bis zum Abend reichen. So kann das große Essen ruhig bis 22 Uhr dauern.

Zwischendurch sollte man viel trinken – Wasser, Tee oder Kaffee ohne Milch und Zucker.

Beim Essen selbst möglichst langsam essen, gründlich kauen, bewusst schmecken! So hat das Gehirn genug Zeit, um zu erkennen, ob man eigentlich schon satt ist oder nicht. Wenn man sich voll fühlt: aufhören!

Noch ein Tipp für den nächsten Tag: das Frühstück ausfallen lassen.

3. 80/20-Regel

Dabei isst man zu 80 Prozent gesunde Lebensmittel und zu 20 Prozent erlaubt man sich Ausnahmen. Mehr dazu hier!

Philipp Troschl gibt regelmäßig online und in der WOCHE Klagenfurt Tipps rund um Training und Ernährung

4. Das Training

Natürlich sollte man auch sein Training nicht vernachlässigen, obwohl es – wie auch unterm Jahr – völlig in Ordnung ist, wenn man es einmal ausfallen lässt. Dann sollte das nächste Training aber umso konzentrierter ausfallen!

Am besten wäre es, wenn man das Training nicht ganz ausfallen lässt, sondern einfach kürzt.

Fehlt die Motivation komplett, hier ein Tipp: die Fünf-Minuten-Regel.

Man startet das Trainingsprogramm wie geplant, nach den ersten fünf Minuten darf man abbrechen. Hierbei kommt dann ein psychologischer Trick ins Spiel: Hat man erst einmal begonnen, ist es umso wahrscheinlicher, dass man auch beendet. Wenn man doch früher abbricht, kein schlechtes Gewissen! Ein wenig Training ist immer noch besser als gar keines.

Auch Spaziergänge helfen, dass die Bewegung nicht zu kurz kommt.

Es ist sehr wichtig, was man zuhause hat, damit die Versuchung nicht zu groß ist. Zum Beispiel: mehr Gemüse und Obst als Chips und Schokolade. Hier gilt wieder die 80/20-Regel. Es geht um ausbalancierte und ausgewogene Ernährung. Extremes Detox ist nach den Feiertagen auch keine Lösung, wenn man das sonst auch nicht macht.

Gutes Gelingen und schöne Feiertage!

