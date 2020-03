Nun ist der ideale Zeitpunkt für die Zeckenschutzimpfung. In allen Gesundheitsämtern wird nun die FSME-Impfung angeboten.

KÄRNTEN. Nicht nur das Corona-Virus beschäftigt derzeit Kärnten und Österreich. Beschäftigen sollte uns auch das Thema Zecken. Es ist jetzt der ideale Zeitpunkt für eine FSME-Impfung, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner.

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist Kärnten immer noch heimisch – vor allem in Lagen unter 1.000 Meter Seehöhe. Welche Schäden können Zecken verursachen? Prettner dazu: "Sie kann zu bleibenden Schäden führen und sogar tödlich enden. Bricht nach einem Zeckenstich FSME aus, kann diese selbst nicht behandelt werden. Nur die Symptome lassen sich lindern. FSME greift die Gehirnsubstanz an und kann auch Lähmungen hervorrufen. Der einzige zuverlässige Schutz ist die Impfung."

Impfaktion des Landes

Das Land startet nun wieder eine Impfaktion. In allen Gesundheitsämtern gibt es die FSME-Impfung um 27 Euro für Erwachsene und um 23 Euro für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr. Versicherte können sich den Zuschuss bei ihrer Versicherung erstatten lassen.

Empfohlen wird die Impfung allen Kärntnern ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (bei besonders hohem Ansteckungsrisiko ab dem siebenten Lebensmonat). Nach einer ersten Grundimmunisierung sollte man die erste Auffrischungsimpfung nach drei Jahren durchführen, dann immer alle fünf Jahre. Ab dem 60. Lebensjahr ist eine Auffrischung wiederum alle drei Jahre ratsam. Denn im höheren Alter ist das Immunsystem geschwächt, der Impfschutz lässt so schneller nach.