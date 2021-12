Am 20. Dezember schaltet das Land eine Telefon-Hotline für Themen rund um Kinder, Jugend und Familie frei. Die Plattform "Wohin" soll der Kärntner Bevölkerung eine Orientierung für Angebote im sozialen Bereich bieten.

KÄRNTEN. Erschöpfung, Ängste, Depressionen, gestörtes Essverhalten, Fragen zur Pflege von Angehörigen, zur Ausbildung und vielem mehr: Bei der Suche nach der Lösung von derlei Themenbereichen soll das Projekt "Kärntner Soziallotse" künftig rasch die richtigen und vor allem professionellen Ansprechpartner herausfiltern.

"Lotsen"-Hotline ab 20. 12.

Eine Homepage samt Chat-Funktion für anonyme Anfragen gibt es bereits. (Die Woche berichtete). Am 20. Dezember erfolgt mit der Freischaltung der Telefon-Hotline (Nummer: 0800 999 117) nun das nächste Puzzleteil. Projektleiterin Stephanie Venier: "Die Hotline ist zum Start von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und Montag, Mittwoch und Freitag von 17.30 bis 19.30 besetzt." Der Kärntner Kinderschutzbeauftragte Raphael Schmid: "Die Lotsen sind nicht der unmittelbare Problemlöser. Sie helfen aber, indem sie den Anrufer mit der benötigten Stelle verbinden." Die Hotline-Zeiten seien laut Schmid nicht in Stein gemeißelt: "Wenn wir sehen, dass es an bestimmten Tagen und Uhrzeiten vermehrt Bedarf gibt, können wir das adaptieren."

Geballtes Fachwissen

Unter dem Dach des Kärntner Soziallotsen vereint werden sollen bis zu 300 Organisationen, deren Experten als Ansprechpartner fungieren. Die letzten Monate hat das Projektteam damit verbracht, verschiedenste Organisationen in die Datenbank der Homepage einzuspeisen. "Die Datenbank ist die Umsetzung einer strukturierten Sammlung der vielfältigen sozialen Unterstützungsleistungen, die es in Kärnten gibt", so Schmid.

Projektleiterin Stephanie Venier: "Auf der Homepage wird es drei Knöpfe geben: einmal die Suchfunktion zur Eigenrecherche, die Chatfunktion – die bereits in Betrieb ist – und den Hotlinebutton."

Organisationssuche

Neben der Hotline soll es ab 20. Dezember die Möglichkeit geben, selbst nach einer geeigneten Anlaufstelle zu suchen. Stephanie Venier: "Auf der Homepage wird es drei Knöpfe geben: einmal die Suchfunktion zur Eigenrecherche, die Chatfunktion – die bereits in Betrieb ist – und den Hotlinebutton." Zudem soll die Webseite als Überblick für Fachpersonal dienen, etwa für Pädagogen, Ärzte oder Psychologen, die für ihre Klienten weitere Hilfsangebote suchen.

"Alleine aufgeschmissen"

Raphael Schmid: "Soziale Belastungen sind alltäglich. Wir kommen in Situationen, wo man alleine aufgeschmissen ist. Hier soll man nicht alleine bleiben. Wir appellieren, sich an das vielfältige Unterstützungsangebot des Landes zu wenden." Ebenso sucht das Land weitere Institutionen, die noch nicht Teil des Soziallotsen sind. "Egal ob kleine oder große Vereine, Organisationen, einzelne Personen: Bitte kommen Sie zu Wohin. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit", so Stephanie Venier.

Welche Organisation hilft?

"Wohin" steht als Akronym für "Welche Organisation hilft in (meiner) Nähe?" Wohin hat das Ziel der Vernetzung, Beratung und Aufklärung über die bestehenden Angebote psychosozialer Unterstützungs- und Präventionsleistungen in Kärnten. Es geht hauptsächlich um die zwei folgenden Fragen: Wer kann mir in meiner Situation am besten helfen? Und: An wen kann ich mich wann, wie und wo wenden? Wie im Artikel oben geschildert, soll die Webseite eine Lotsenfunktion übernehmen, Hilfesuchende beraten und als Informationsplattform für Bürger sowie als Auskunftsstelle für Fachkräfte fungieren.

Rund 200.000 Euro

Das Projekt wird durch den Kärntner Gesundheitsförderungsfonds und das Land Kärnten gefördert. Für die Pilotphase – die von Oktober 2021 bis 30. Juni 2022 anberaumt ist – belaufen sich die Kosten auf etwas mehr als 200.000 Euro.