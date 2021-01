Wie Landeshauptmann Peter Kaiser berichtet, stellt das Land Kärnten 107.000 Euro für die freien Kulturschaffenden zur Verfügung, um sie in der anhaltenden schwierigen Situation bestmöglich zu unterstützen. Anträge können bis spätestens 15. Februar eingereicht werden.

KÄRNTEN. Innovative Projekte sind seit jeher ein wichtiger Bestandteil eines lebendigen Kulturbereichs. Das Land Kärnten unterstützt daher die Erstellung von Konzepten für Kulturprojekte mit hoher gesellschaftspolitischer Relevanz mit insgesamt 107.000 Euro. „Diese neue Maßnahme wurde in einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit der IG KIKK, der Interessensvertretung freier Kulturinitiativen in Kärnten, entwickelt und soll freie Kunstschaffende bei der Planung ihrer Aktivitäten maßgeschneidert unterstützen“, erklärt Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser. Anträge können bis 15. Februar 2021 eingereicht werden.

Planungen ermöglichen



Kärntens kulturelle Vielfalt dürfe in Zeiten der Pandemie nicht gefährdet werden. Die Unterstützung der Planungsarbeiten in diesen aktuell sehr herausfordernden Zeiten sichert nicht nur das kulturelle Leben und Arbeiten in Kärnten, sondern insbesondere die Umsetzung künftiger innovativer Kulturprojekte. „Unsere Strategie ist es, in Zeiten, in denen kulturelle Veranstaltungen nur schwer stattfinden können, die Planungen für die Zukunft sicherzustellen und so Kulturschaffenden in der verordneten Zwangspause ein Arbeiten zu ermöglichen und gleichzeitig mit einer Fülle von unkonventionellen, spartenübergreifenden und avantgardistischen Projekten Kärntens Kultur zu bereichern“, legt Kaiser seinen Ansatz dar.

Antragstellung



Weitere Informationen zur Antragstellung sind auf www.kulturchannel.at zu finden. Antragsberechtigt sind freie Initiativen Kärntens beziehungsweise mit einem starken Kärnten-Bezug. Förderungswürdig ist die Erstellung von Konzepten für Kulturprojekte einschließlich der Kuratierung und Kulturvermittlung zu Themen von hoher gesellschaftspolitischer Relevanz und Aktualität, wie etwa Chancengleichheit, Klimawandel, Digitalisierung und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen, Demokratie. Ausdrücklich erwünscht sind Recherchearbeiten und Projektentwicklungen, die sich Fragen der Geschlechtergerechtigkeit beziehungsweise feministischen Themen und Anliegen widmen. Die Auswahl der förderwürdigen Projektentwicklungsvorhaben wird unter Einbindung von Mitgliedern des Kärntner Kulturgremiums erfolgen.