Am 21.04.2022 ist es wieder soweit. Wenn großartige Bewerber:innen auf großartige Unternehmen im Paul Watzlawick Saal der WKO/WIFI in Klagenfurt treffen und mehrere Bewerbungsgespräche an einem Abend führen: Die Lange Nacht der Bewerbung findet endlich wieder statt.

KLAGENFURT. Die Lange Nacht der Bewerbung ist ein innovatives Recruitingevent, das bereits in ganz Österreich erfolgreich über die Bühne geht. Bereits zum vierten Mal findet das Event in Kärnten statt.



Alle Arbeitssuchenden sind willkommen

Frisch gebackene Akademiker:innen, motivierte Lehrlinge, Quereinsteiger:innen und Jobhungrige jeden Alters aus zahlreichen Fachbereichen sind willkommen. Die Bewerbungsgespräche finden in Form von Speeddates statt, an dessen Ende die Bewerber:innen wissen, ob sie zu einem vertiefenden Gespräche in die Unternehmen eingeladen werden.

Viele Erfahrungen können hier gesammelt werden

In dieser Nacht können Bewerber:innen bei mehreren Unternehmen echte Bewerbungsgespräche führen, herausfinden für wen sie wirklich arbeiten wollen und sich viel Zeit, als auch lange Wege sparen.

Diese Kärntner Unternehmen sind am Start

Diese Unternehmen aus Kärnten sind heuer mit dabei: Adecco, ASSMONT, cms, Diakonie, dm drogerie markt, Fielmann, Flex, Fundermax, ilogs, Kärntnerfrucht, Kelag, Mahle, Microporous, Personalservice Hassler, Privatbrauerei Hirt, Raiffeisen Landesbank Kärnten, Das Seepark, Silicon Alps, Sto, Swiss Life Select, und Trenkwalder.

Anmeldungen sind noch möglich unter:

Anmeldung für Bewerber:innen vom 30.03. - 12.04.2022 auf www.langenachtderbewerbung.com