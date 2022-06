Landeshauptmann Kaiser verleiht neuen Staatsbürgern die Urkunden und heißt 49 Personen mit Kindern aus 17 Staaten herzlich Willkommen – Kaiser: Staatsbürgerschaft verleiht Rechte und fordert auch Pflichten ein

KÄRNTEN. Heute, Freitag, erhielten 49 Personen mit ihren Kindern aus 17 Staaten aus den Händen von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser im Spiegelsaal der Landesregierung ihre Staatsbürgerschaften. Als Landeshauptman hieß Kaiser die neuen Bürger "herzlich Willkommen".

Bereicherung für das Land

"Neue Staatsbürger, die ihre Wurzeln in anderen Ländern der Erde haben, sind eine Bereicherung für unser Land, sie machen unser Land bunter. Eine Staatsbürgerschaft verleiht aber nicht nur Rechte innerhalb unserer Demokratie, sie fordert auch Pflichten ein. Sie beinhaltet ebenso das klare Bekenntnis zum Land, in dem man lebt und sie fordert auf, sich einzubringen, mitzugestalten, Mitmenschen zu helfen, wenn sie Hilfe benötigen", so Kaiser in seiner Ansprache.

Staat greift unterstützend ein

Das Land Kärnten stehe für Zusammenhalt, sei laut Kaiser ein Land, in dem man füreinander sorgt, für sich selbst sorgt und in dem in Notsituationen auch der Staat einspringt. "Wir erleben eine Teuerung, die vor niemandem Halt macht, die Menschen sogar in Existenznöte treibt. Daher ist es unsere Aufgabe und die des Staates, unterstützend einzugreifen“, sagte Kaiser.

Kärnten Bonus

Der Landeshauptmann verwies auf den Kärnten Bonus als einen Versuch, Menschen in finanzieller Not zu helfen. Ebenso konnte Kaiser auf den Regierungsbeschluss am kommenden Dienstag verweisen, wonach ab 1. September dieses Jahres das Land die durchschnittlichen Kindergarten- und Kindertagesstätten-Kosten zu 100 % übernehmen wird.

Nachhaltige Entlastung

"Für über 10.000 Kinder werden Eltern keinen Kindergartenbeitrag oder Kosten für die Tagesstätte mehr bezahlen müssen, weil diese genau dem Durchschnittswert entsprechen. Diese nachhaltige Entlastung ist die Umsetzung unseres Bekenntnisses, Kärnten zur kinderfreundlichsten Region Europas zu machen", wies Kaiser hin.

Nationalitäten

Die neuen Staatsbürger stammen aus Guatemala, der Türkei, aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina, aus Nigeria, Slowenien, Estland, der Russischen Föderation, aus Deutschland, den Niederlanden, aus Ägypten, Afghanistan, dem Iran, aus Rumänien, Serbien, Mexiko und aus Indien. Die Gelöbnisformel wurde von Unterabteilungsleiter Gerhard Jesernig verlesen.