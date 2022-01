Die Omikron-Welle rauscht ungehindert durch Kärnten, immer wieder ist sogar von einer Wand die Rede. Mit 1.725 Neuinfektionen gibt es heute eine deutlich erhöhte Zahl, nur knapp liegt diese hinter dem noch bestehenden Rekordwert. Die Krankenhauszahlen sind hingegen rückläufig.

KÄRNTEN. Weiterhin ist in Kärnten aufgrund der Omikron-Variante ein deutlicher Anstieg der Corona-Neuinfektionen zu beobachten. So wurden heute, Sonntag, 1.725 Neuinfektionen registriert. "Am 20. November 2021 war dieser Wert mit 1.764 Neuinfektionen der höchste seit Beginn der Pandemie. Wir gehen aber davon aus, dass dieser Negativrekord voraussichtlich kommende Woche übertroffen wird. Wir bleiben jedenfalls weiter deutlich über 1.000 Neuinfektionen täglich", informiert LPD-Leiter Gerd Kurath. Kärntens 7-Tages-Inzidenz liegt heute bei einem Wert von 1.322,6.

"Bitte handeln Sie eigenverantwortlich"

Das Corona-Experten-Koordinationsgremium appelliert daher wiederholt an die Bevölkerung, eigenverantwortlich die öffentlich aufgebauten Test- und Impfmöglichkeiten zu nutzen, sowie die vorgegebenen Hygienemaßnahmen einzuhalten. Alle Informationen dazu finden sich wie gewohnt auf der Website https://coronainfo.ktn.gv.at/.

Krankenhauszahlen rückläufig

Zurückgegangen sei an diesem Wochenende die Belegung in den Krankenhäusern: Gestern und heute waren 15 Personen weniger hospitalisiert, vier Intensivbetten weniger belegt. Verstorben sind an diesen beiden Tagen drei Personen. Wie Kurath zudem informiert, seien in Kärnten seit Beginn der Pandemie mittlerweile über eine Million PCR-Tests durchgeführt worden. Der genaue Wert liegt heute, Sonntag, bei 1.029.879 PCR-Tests.